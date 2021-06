Digital Efficiency Tour rappresenta un’occasione preziosa per entrare nella grande Community di professionisti di SunCity e prendere conoscenza degli strumenti concreti e delle linee guida da seguire per districarsi nel mercato dell’energia. In occasione del Digital Efficiency Tour del 24 giugno verranno presentati esempi concreti e testimonianze di chi ha già realizzato i propri impianti con il fotovoltaico in bolletta e il noleggio operativo.

Si parlerà di Bonus Sud e Industria 4.0, mostrando come sia possibile il recupero fino al 95% dell’investimento, e si analizzeranno casi pratici su come ottenere gli incentivi del Decreto FER.

Programma del Digital Efficiency Tour:

16.30 Apertura lavori

16.40 BONUS SUD E LEGGE SABATINI

16.50 INCENTIVI DECRETO FER

17.20 FOTOVOLTAICO IN BOLLETTA

17.40 NOLEGGIO OPERATIVO

18.00 Conclusioni

Per maggiori informazioni visita il sito

Consiglia questo evento ai tuoi amici

Commenta questo evento