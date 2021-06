Hoval – Come ottimizzare prestazioni e comfort nel progetto?

Hoval organizza un corso con rilascio di CFP dedicato alla climatizzazione di ambienti di grandi dimensioni e alle modalità di ottimizzazione delle prestazioni e del comfort nell’ambito del progetto. Il corso prende in esame le strutture di notevoli dimensioni, indipendentemente dalla destinazione d’uso, caratterizzate da soffitti molto alti e nelle quali è necessario progettare un sistema di climatizzazione affidabile ed economico, nonché capace di gestire in modo efficiente ventilazione, riscaldamento e raffrescamento.

La scelta del sistema di climatizzazione più adatto avviene a partire dalla fase di progettazione e deve essere mirata all’ottimizzazione dell’efficienza e del risparmio, sia nelle nuove costruzioni che negli interventi di riqualificazione.

La scelta ideale ricade su un sistema che sia progettato su misura e che offra un elevato grado di flessibilità. Non bisogna, ovviamente, trascurare aspetti di tipo normativo e strutturale, costi di progettazione e tempi di installazione.

Per approfondire queste tematiche, Hoval organizza un corso di formazione in e-learning dedicato alla climatizzazione e alla ventilazione per il comfort negli ambienti produttivi, considerando le norme di settore e attuando un confronto tra le diverse tipologie di impianti.

Il corso prevede un focus sulla climatizzazione decentrata e un approfondimento sul dimensionamento di un sistema di climatizzazione decentrato, oltre a una serie di valutazioni sul risparmio energetico e i relativi tempi di ammortamento.

