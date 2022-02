Solar Exhibition & Conference è l’evento organizzato da KEY ENERGY e dedicato alle community del solare che si terrà in contemporanea e in collaborazione con ForumTech, l’evento organizzato da ITALIA SOLARE. Questo evento offre la possibilità di affermare il proprio posizionamento nella community del Solare e acquisire un vantaggio competitivo all’interno del mercato, sfruttando tutte le opportunità di networking.

Alla luce dei dati registrati a fine ottobre 2021, che mostrano in Italia un numero di impianti installati pari a 998.096 per 22,400 GWp di potenza, Solar Exhibition & Conference si propone come la risposta qualificata e professionale alla necessità dell’industria del solare di cogliere le opportunità di crescita offerte dalle agevolazioni fiscali per sostenere la decarbonizzazione.

