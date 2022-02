2022: per il fotovoltaico sarà l’anno del Terawatt

Nonostante le difficoltà dovute al COVID-19, entro la primavera il fotovoltaico mondiale potrebbe toccare un nuovo record: secondo le stime di SolarPower Europe infatti la capacità solare globale installata dovrebbe raggiungere 1,1 TW nel 2022.

Il mercato fotovoltaico globale è cresciuto in modo esponenziale e senza sosta dal 2012, anno in cui la capacità installata era di circa 100 GW. Uno sviluppo legato a diversi fattori tra cui la diminuzione del 90% dei costi del solare tra il 2009 e il 2021, aiutando la sua crescita a livello mondiale e le politiche nazionali a sostegno della diffusione delle tecnologie di energia pulita.

Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe ha commentato che 1 Terawatt solare è motivo di festeggiamento, ma possiamo e dobbiamo accelerare la diffusione del fotovoltaico per rispettare gli obiettivi climatici. “Con i passi giusti, il mondo potrebbe anche raggiungere 2 TW di capacità di generazione solare installata in meno di 4 anni. L’Europa potrà raggiungere il proprio livello di terawatt solare con un obiettivo minimo del 45% di energia rinnovabile per il 2030, mettendo il continente sul giusto percorso per soddisfare gli impegni climatici necessari”.

BloombergNEF: oltre 200 GW di installazioni nel 2022

La società di consulenza britannica Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha pubblicato le proprie stime di crescita del fotovoltaico e per l’anno in corso prevede a livello globale circa 228 gigawatt (GW) di nuova capacità installata nello scenario medio (il range va da 204 a 252 GW).

BNEF prevede che nel 2022 la produzione di silicio aumenterà del 39% e i costi diminuiranno, con un calo dei prezzi dei moduli a 25 centesimi nella prima metà dell’anno e di ulteriori uno o due centesimi nella seconda metà (dai 27,8 centesimi di dollaro per watt per i moduli monocristallini standard nel 2021), riuscendo a coprire le necessità produttive di quasi 300 GW.

La Cina continuerà a mantenere la propria leadership, con la crescita in particolare del settore dei tetti residenziali e commerciali/industriali, assicurando tra gli 81 e i 92 nuovi GW nel 2022. La società di consulenza si aspetta un aumento significativo della capacità di produzione in India.

Nei mercati europei aumenteranno le aziende che firmeranno accordi di acquisto di energia solare (PPA), un segmento destinato a crescere del 13,1 GW entro il 2025.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia