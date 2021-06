Al via la realizzazione di AlpinSolar, il più grande impianto solare alpino in Svizzera sulla diga di Muttsee: il comune di Glarus Süd ha infatti dato il consenso alla costruzione della struttura ed è già iniziato il trasporto dei primi componenti.

L’impianto, realizzato da Axpo e IWB, dal prossimo autunno alimenterà 2,2 megawatt di potenza elettrica nella rete e garantirà 3,3 milioni di chilowattora di elettricità all’anno per la metà in inverno, che copriranno per i prossimi 20 anni le necessità di Denner, la più grande catena Svizzera di supermercati discount.

Si tratta di un intervento complesso per la sua ubicazione: la gru, che servirà per installare i pannelli fotovoltaici e la sottostruttura sulla diga di Muttsee, e tutti i componenti saranno infatti trasportati tramite elicottero perché la diga non si può raggiungere via strada e durante i lavori di costruzione verrà leggermente deviato il sentiero escursionistico che conduce alla diga, mentre non saranno permesse le visite in cantiere per ragioni di sicurezza.

In un primo tempo verranno portati a Tierfehd un totale di 730 tonnellate di materiale, che poi verranno portati alla diga in elicottero. Tutti i dettagli su tempi e corridoi di volo sono stati accordati con il Comune con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale. A questo proposito l’impronta di CO2 dovuta all’utilizzo dell’elicottero sarà compensata in pochi mesi con l’attivazione dell’impianto.

