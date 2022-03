L’Europa sta costruendo solo la metà dell’energia eolica necessaria per rispettare i target energetici e climatici dal Green Deal. Questo il dato principale che emerge da Rapporto annuale WindEurope 2021 presentato nei giorni scorsi.

In particolare lo scorso anno il Vecchio Continente nel complesso ha installato 17,4 GW di nuova energia eolica, portando la sua capacità totale installata a 236 GW, l’UE-27 ha costruito solo 11 GW di nuovi parchi eolici e, secondo le stime, dal 2022 al 2026 ne verranno realizzati 18 GW all’anno. Ma per rispettare l’obiettivo di 40% di energia rinnovabile per il 2030 sono necessari 30 GW di nuove installazioni annue.

L’81% della nuova capacità eolica installata in Europa è onshore e i paesi che hanno costruito il maggior numero di nuovi impianti l’anno scorso sono stati Regno Unito, Svezia, Germania, Turchia e Paesi Bassi. La Svezia ha costruito la maggior parte dell’eolico onshore; il Regno Unito primeggia per le installazioni offshore.

Si prevede che anche nel periodo 2022-26 tre quarti delle nuove installazioni eoliche saranno onshore. La Germania dovrebbe installare la maggior parte della nuova capacità eolica nei prossimi cinque anni, seguita da Regno Unito, Francia, Spagna e Svezia.

Giles Dickson, CEO di WindEurope sottolinea che “Per raggiungere l’obiettivo del 40% di energia rinnovabile per il 2030, l’UE ha bisogno di costruire 30 GW di nuovo vento all’anno mentre è destinata a costruire solo 18 GW annui nei prossimi cinque anni. Questi bassi volumi minano il Green Deal. E stanno danneggiando i produttori europei di turbine eoliche e la più ampia catena di approvvigionamento dell’energia eolica in Europa”.

“Anche in Italia i dati sono sconfortanti – ha commentato Simone Togni, Presidente dell’ANEV. Infatti a fronte di oltre 1,5 GW all’anno necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali, si installa meno di un terzo della potenza necessaria. Il nostro paese ha bisogno di dare certezza di procedure e tempi agli operatori eolici e questo si può ottenere solo con una politica di semplificazione efficace. Inoltre è indispensabile evitare provvedimenti punitivi e fortemente distorsivi del libero mercato come l’Art. 16 del recente D. Lgs. Sostegni Ter. Che speriamo venga abrogato in fase di conversione dal Parlamento”.

Il problema dei permessi

La maggior parte dei paesi dell’UE ha obiettivi nazionali ambiziosi per lo sviluppo dell’eolico, ma i permessi rimangono il principale collo di bottiglia e le autorizzazioni di nuovi parchi eolici sono decisamente inferiori a quanto necessario. A causa di regole e procedure particolarmente complessi, quasi nessuno degli Stati membri rispetta infatti le scadenze delle procedure di autorizzazione richieste dalla direttiva europea sulle energie rinnovabili.

Le rinnovabili riducono la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili

Anche prima dell’attuale crisi geopolitica era chiaro che l’Europa ha bisogno di espandere rapidamente le energie rinnovabili. Gli alti prezzi dell’energia dell’ultimo anno non fanno che amplificare questa necessità e rendono più evidenti i pericoli per l’Europa che importa il 58% della propria energia e che dipende in particolare dalle costose importazioni di combustibili fossili.

