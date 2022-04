Nel Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 13 aprile è stata pubblicata la Legge regionale 11 aprile 2022 – n. 6 “Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l’autonomia energetica regionale“.

Coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili, promozione dell’autoconsumo e riduzione dei consumi energetici, la legge mette a disposizione finanziamenti nel biennio 2023-2024 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli edifici di proprietà dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano e degli enti gestori dei parchi regionali.

Entro sei mesi le Giunta regionale stabilirà i criteri per la scelta delle superfici utilizzabili (comprese le aree agricole su cui potranno essere realizzati esclusivamente impianti agro-fotovoltaici), considerando le caratteristiche tecnologiche degli impianti, dotati o meno di accumulo e opportunamente dimensionati. Saranno inoltre stabiliti i criteri di esclusione di determinate superfici, per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche. Verranno infine definite le modalità operative di trasmissione della ricognizione e di comunicazione ai cittadini rispetto alla quantità di energia prodotta dagli impianti realizzati. Anche i privati potranno partecipare alla ricognizione delle superfici utilizzabili per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici di loro proprietà trasmettendo agli uffici comunali gli elementi identificativi per l’inserimento di tali superfici.

Gli impianti realizzati potranno essere utilizzati anche nell’ambito delle comunità energetiche.

Entro 24 mesi dall’assegnazione del contributo i soggetti beneficiari devono affidare i lavori o assegnare in concessione le superfici, in questo caso per l’amministrazione sarà possibile la condivisione dell’energia prodotta.

Parte dei contributi, pari a 1.000.000 di euro per ciascun anno nel biennio 2023-2024, con un incremento di pari importo, sono destinati ad facilitare la predisposizione delle ricognizioni delle superfici degli immobili su cui installare gli impianti fotovoltaici. I contributi per la realizzazione di impianti pubblici fotovoltaici con eventuale accumulo sono pari a 500.000 nel 2023 e 1.500.000 euro nel 2024, cui si provvede con le risorse di cui alla missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», programma 01 «Fonti energetiche» – Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

