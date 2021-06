FIMER ha fornito una serie di inverter di ultima generazione contribuendo alla realizzazione del progetto di revamping commissionato da ACER Bologna per incrementare l’efficienza energetica degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di 67 immobili di edilizia residenziale pubblica.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver partecipato con i nostri prodotti più innovativi a questo progetto – dichiara Filippo Carzaniga, Presidente di FIMER – La scelta di effettuare un’operazione di revamping di queste dimensioni dimostra la lungimiranza del Presidente di ACER Bologna, Alessandro Alberani, nella gestione di questi immobili popolari attraverso investimenti che mirano a rendere gli edifici più sostenibili ed efficienti da un punto di vista energetico”.

Inverter monofase FIMER per l’edilizia residenziale pubblica

Nello specifico sono stati installati 356 inverter monofase UNO-DM-TL-PLUS-Q, in sostituzione ai 67 impianti trifase esistenti, per oltre 11.500 pannelli fotovoltaici, grazie ai quali ogni anno vengono generati circa 2.000 MWh di elettricità pulita. Gli inverter monofase FIMER permetteranno di registrare un miglioramento delle performance nel tempo dei pannelli fotovoltaici e un incremento del ciclo di vita degli stessi.

Al fine di dare continuità alla progettazione e di ammodernare gli impianti con il massimo della tecnologia ad oggi disponibile sul mercato sono stati installati i modelli UNO-DM-TL-6.0-PLUS-SBG-Q da 6 kW e, in misura minore, UNO-DM-TL-4.0-PLUS-SB-Q da 4 kW.

Si tratta di inverter di stringa monofase ad elevata efficienza, dotati di protezione ambientale IP65 che ne definisce l’adattabilità a installazioni esterne e la capacità di resistere alle condizioni ambientali più estreme.

I lavori di sostituzione sono stati avviati ad ottobre 2020 e termineranno entro la fine del 2021.

Accesso al programma di estensione garanzia UNO di FIMER

L’operazione di revamping offre la possibilità di accedere al nuovo programma di estensione della garanzia UNO di FIMER, che prevede 10 anni di copertura senza alcun costo aggiuntivo.

Ma non è tutto. Gli inverter monofase scelti per il progetto sono compatibili con la nuova normativa europea CEI 0-21 che prevede delle prescrizioni di riferimento per la corretta connessione degli impianti in grado di resistere ai buchi di tensione e di mantenere la connessione attiva anche in caso di rapide variazioni della frequenza.

Ultimo, ma non ultimo, il servizio di controllo e monitoraggio smart che, mediante connessione WiFi nativa, permette di monitorare i flussi energetici di tutti gli impianti direttamente su cloud attraverso il portale di FIMER Aurora Vision.

La connettività e l’integrazione digitale di questi nuovi inverter è ulteriormente supportata dalla mobile app “Energy Viewer” per il monitoraggio in tempo reale, anche da remoto, delle prestazioni degli impianti solari.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici