Simbolo della vita commerciale e sociale del quartiere meneghino di piazzale Lagosta, il Mercato Comunale Coperto di Zara si inserisce in un’area attualmente interessata da una quasi totale riqualificazione. Uno dei motivi per i quali l’intervento di ripristino della vecchia struttura, ormai obsoleta, si è dimostrato essere necessario.

Il progetto di riqualificazione del Mercato Coperto, presentato nell’estate del 2019, ha interessato sia la parte strutturale che quella funzionale, ripensando l’organizzazione delle attività interne.

Il nuovo Mercato Coperto di Zara

L’intervento di riqualificazione ha permesso di rinnovare completamente le attività all’interno del mercato, trasformando il vecchio edificio in una struttura polifunzionale che accoglie sia le tradizionali attività di vendita che quelle di somministrazione e trasformazione di alimenti e bevande.

La superficie di 900 mq è stata organizzata affinché fosse possibile ricavare spazi sia all’interno che all’esterno dell’edificio per lo svolgimento di attività di tipo culturale, formativo ed informativo sui temi del cibo, della cultura alimentare e della salute. Ecco che il Mercato diviene un punto di riferimento per l’aggregazione sociale.

Nello specifico sono stati ricavati 11 spazi indipendenti dedicati agli amanti del pesce e ai cultori della carne e spazi per il formaggiaio e le salumerie, oltre a una rosticceria con piatti pronti, una gelateria-pasticceria, una pizzeria con annesso panificio e il classico bar italiano per un caffè o un aperitivo. Non mancano, poi, i banchi dedicati alle birre artigianali e alla pasta fresca.

La struttura dimostra di essere moderna ed ecocompatibile, realizzata nel pieno rispetto ambientale e, per questo, totalmente plastic-free. Tutto è pensato per tutelare l’ambiente e contribuire all’obiettivo globale di sostenibilità, dai piatti e posate bio fino alle mattonelle e ai rivestimenti realizzati con materiali riciclati.

Aeropan per il miglioramento dell’isolamento termico

Per quanto riguarda l’aspetto dell’efficienza energetica e del comfort è stato necessario isolare le due facciate frontali che, a differenza dalle pareti laterali, non presentano grandi aperture vetrate. Per la realizzazione dell’isolamento sono stati posati pannelli Aeropan da 40 mm, soddisfacendo la richiesta di garantire nel minor spazio possibile le prestazioni richieste dalla normativa vigente, mantenendole invariate nel tempo.

Il pannello isolante Aeropan è, infatti, studiato per garantire l’isolamento termico di strutture edilizie che necessitano del maggior grado di coibentazione nel minor spazio possibile. Le eccellenti prestazioni isolanti sono garantite dall’isolante nanotecnologico in Aerogel accoppiato a una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro.

Si tratta, quindi, del prodotto ideale per applicazioni su pareti perimetrali esterne e pareti interne, intradossi, imbotti delle finestre, solai e per la risoluzione dei ponti termici ed è la scelta ottimale per le ristrutturazioni esterne e interne, nonché nel recupero edilizio e negli edifici storici sottoposti a vincoli architettonici che abbiano bisogno del massimo comfort abitativo.

