I sistemi di purificazione dell’aria Airius PureAir sono sviluppati sulla base dell’avanzata tecnologia Phi Cell che agisce destratificando l’aria in ambienti residenziali e nell’ambito di attività commerciali, garantendo efficienza e risparmio energetico.

Come funziona Airius PureAir

Il sistema di purificazione dell’aria Airius PureAir agisce neutralizzando fino al 99% di odori, batteri e virus, rappresentando un valido alleato anche e soprattutto contro il Covid-19. Come? Grazie alla tecnologia di destratificazione termica, che consente il bilanciamento delle temperature rimettendo in circolo il calore accumulatosi negli strati alti dell’aria, sospingendolo poi verso il basso.

Questo meccanismo è valido anche per i sistemi di raffreddamento. Attraverso un ricircolo continuo, l’aria fredda più pesante e più densa viene distribuita uniformemente nello spazio nella sua interezza, assicurando così un bilanciamento termico efficace.

Tutto ciò si traduce in una riduzione del carico di lavoro del sistema e in un incremento del risparmio energetico energetico annuale dal 20% fino ad oltre il 50%. Il sistema Airius PureAir si distingue in due tipologie di prodotto: Airius PureAir Home, dedicato alle abitazioni, e Airius PureAir Commercial, per contesti commerciali.

Avanzata tecnologia Phi Cell

Airius PureAir incorpora la più avanzata tecnologia Phi Cell che neutralizza in modo efficiente ed efficace virus, batteri, muffa e altri agenti contaminanti presenti nell’ambiente e sulle superfici.

La cella PHI utilizza la luce ad ampio spettro di un’efficiente lampada UV, proiettata su di una superficie catalitica quadrimetallica idratata, ed emette idroperossidi ionizzati attraverso il flusso d’aria del ventilatore, provvedendo a una purificazione continua 24h/24h e 7 giorni su 7.

