Tra le soluzioni presenti sul mercato che permettono di ottenere aria sana negli spazi indoor spiccano sicuramente i sistemi di ventilazione meccanica controllata. Si tratta di soluzioni che attuano un costante e controllato ricambio dell’aria assicurando un clima sano e confortevole senza dover aprire le finestre, influendo, quindi, positivamente sull’efficienza energetica.

Viessmann ha arricchito la propria gamma di sistemi VMC con il sistema di ventilazione centralizzato Vitoair, in grado di raggiungere una portata d’aria di 300 mc/h assicurando un efficiente ricambio d’aria in qualsiasi tipo di abitazione.

Ad affiancare le soluzioni per la qualità dell’aria indoor la gamma di climatizzatori residenziali Vitoclima, con modulo di sanificazione dell’aria indoor integrato.

Il sistema di ventilazione centralizzato Vitoair

Vitoair è il sistema VMC dotato di unità di ricambio Vitoair FS ideale per l’installazione domestica. Questa soluzione, infatti, si distingue per le dimensioni compatte che ne permettono l’inserimento all’interno di ogni spazio abitativo mediante un’installazione semplice e flessibile.

Questo sistema lavora con la massima silenziosità e assicura una qualità eccellente dell’aria indoor grazie alla membrana polimerica dello scambiatore di calore entalpico che permette il recupero di calore e umidità dall’aria interna. Il risultato? Comfort elevato e un senso di benessere in tutti gli ambienti.

La funzione di recupero del calore non solo garantisce il massimo comfort, ma permette di ridurre significativamente i costi energetici e i consumi elettrici.

Il sistema di distribuzione dell’aria Click-and-Go

Il rivoluzionario sistema di distribuzione dell’aria Click-and-Go permette di realizzare la connessione degli elementi di Vitoair in modo semplice e agevola l’installazione a pavimento, a parete o nel controsoffitto, sia in edifici nuovi sia in caso di ristrutturazione.

I canali di distribuzione d’aria sono disponibili sia in versione rotonda che piatta e sono estremamente flessibili, permettendo di realizzare facilmente raggi di curvatura stretti.

Software Vitoguide e app ViCare per la gestione

Il sistema è gestito tramite il software Vitoguide, permettendo al tecnico di collegarsi per una rapida messa in funzione e per un controllo costante da remoto. In questo modo è garantito il tempestivo intervento in caso di eventuali anomalie. Inoltre, tramite l’app ViCare, l’utente può tenere sotto controllo tutto il sistema comodamente dal proprio smartphone, monitorandolo in qualsiasi momento e a seconda delle esigenze specifiche.

Climatizzatori residenziali Vitoclima

Viessmann garantisce la qualità dell’aria indoor anche attraverso la gamma di climatizzatori residenziali Vitoclima, dotati di modulo di sanificazione dell’aria indoor. Ad arricchire la gamma esistente una novità: Vitoclima 230-S.

Il climatizzatore Vitoclima 230-S con sanificazione integrata

Vitoclima 230-S è il climatizzatore monosplit a console di categoria superiore in classe energetica A++, il cui funzionamento garantisce bassi consumi energetici e una gestione personalizzata del flusso d’aria. Vitoclima 230-S è dotato di modulo di sanificazione a plasma freddo integrato o NTP attraverso cui è in grado di ridurre fino al 90% la presenza di agenti patogeni in ambiente in sole due ore. Grazie alla tecnologia NTP non introduce nell’aria sostanze chimiche, ma si basa sul naturale processo della ionizzazione realizzata a freddo, efficace nella riduzione degli agenti patogeni in ambiente, e in particolare dei batteri.

Vitoclima 230-S è la soluzione ideale per la climatizzazione residenziale, ma è indicato anche per attività commerciali e uffici; è estremamente silenzioso e dotato di tecnologia inverter, che consente di mantenere la temperatura dell’ambiente costante, evitando i continui avvii e spegnimenti.

Questo climatizzatore presenta Wi-Fi di serie per la gestione a distanza e, tramite un’applicazione dedicata, offre la possibilità di impostare le fasce orarie per la climatizzazione e la temperatura desiderata, regolando il comfort della casa anche quando si è fuori.

