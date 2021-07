Il contratto stabilisce un accordo per l’acquisto d’energia elettrica della durata di 10 anni, relativo a due progetti legati alla produzione di energia solare da 6 MWp ciascuno e situati in Sicilia, presso Trapani ed Enna.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo secondo accordo PPA da 12 MWp in Italia in meno di due mesi. – afferma Shawn Qu, Chairman & CEO di Canadian Solar – I due progetti solari sottoscritti con Centrica rientrano in un portfolio di impianti da 1,3 GWp che stiamo sviluppando nel Paese senza contributi pubblici in collaborazione con diversi partner, in linea con la nostra strategia di gestione del portfolio e con l’espansione sul mercato. Siamo orgogliosi di collaborare allo sviluppo di questa opportunità con Centrica, uno dei leader del trading energetico in Europa, e guardiamo a ulteriori collaborazioni”.

Lo sviluppo dei progetti è affidato a Canadian Solar e l’inizio dei lavori di costruzione è previsto per quest’anno. Da contratto Centrica Energy Trading acquisterà l’energia solare pulita prodotta dai due impianti da aprile 2022 e per la durata di 10 anni.

I moduli fotovoltaici Canadian Solar utilizzati per la realizzazione permetteranno di produrre circa 23 GWh di energia l’anno, fornendo l’energia necessaria al fabbisogno di quasi 9.000 abitazioni in Italia ed evitando l’emissione di 7.150 tonnellate di CO2 l’anno.

“Siamo felici di contribuire a questo percorso di transizione energetica con Canadian Solar – afferma Riccardo Rossi, Head of Southern Europe Origination di Centrica Energy Marketing & Trading – e riteniamo che gli schemi PPA economicamente solidi come questo ci consentano di rendere finanziariamente sostenibili gli investimenti nelle rinnovabili anche senza il sostegno pubblico”.

