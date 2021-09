Centrica Business Solutions contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sostenibili di Saint-Gobain Italia. In che modo? Con l’installazione di un impianto di cogenerazione nello stabilimento molisano, sottoposto a un progetto di efficientamento energetico avuto inizio nel 2018.

Lo stabilimento occupa un’area coperta di 30.000 metri quadri e può produrre fino a 24 milioni di metri quadri all’anno di lastre in gesso rivestito. Grazie all’impianto di cogenerazione, interamente progettato, installato, finanziato e gestito da Centrica Business Solutions, il 78% del suo fabbisogno elettrico potrà essere coperto da energia pulita di recupero.

Un tassello fondamentale che va ad aggiungersi alla serie di iniziative intraprese da Saint-Gobain in materia di sostenibilità ambientale. Lo stabilimento di Termoli è stato, infatti, teatro di numerosi interventi in tema di sostenibilità, non ultima la certificazione ISO 14001, ottenuta già nel 2003, e un innovativo progetto di smart lighting, che ha visto l’adozione di lampade a led e sistemi intelligenti di gestione.

“Molti dei materiali che progettiamo e produciamo”, racconta Gaetano Terrasini, Amministratore Delegato di Saint-Gobain Italia, “aiutano i nostri clienti a costruire edifici più efficienti dal punto di vista energetico. Ma la sostenibilità è un obiettivo fondamentale per l’intero Gruppo, tanto che a livello internazionale intendiamo impegnarci per raggiungere la neutralità nelle emissioni di carbonio entro il 2050. Quello di Termoli è un altro dei nostri stabilimenti ad avere intrapreso la strada della cogenerazione asservita al processo di essiccazione delle lastre e abbiamo trovato in Centrica Business Solutions un Partner professionale ed esperto”.

I vantaggi della cogenerazione per lo stabilimento di Termoli

L’impianto di cogenerazione non solo permetterà di incrementare l’efficientamento energetico, con conseguente riduzione dei costi operativi del sito, ma sarà in grado di garantire un risparmio di CO2 stimato in oltre 2 mila tonnellate all’anno, che equivale alla capacità di assorbimento di 100.000 alberi.

Risultati stupefacenti che confermano come quella della decarbonizzazione dei processi produttivi aziendali sia la giusta via da percorrere; è necessario ora più che mai costruire un percorso sostenibile in azienda, quale strategia vincente non solo per ridurre le emissioni di CO2 e salvare il pianeta, ma anche per gestire con efficacia i costi e ottenere risparmi nel lungo termine.

Le parole di Christian Stella

Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia commenta: “Unire i fattori economici con quelli ambientali è ormai diventato un elemento chiave per il successo nel business. Il Net Zero non è un obiettivo semplice da raggiungere, occorrono tempo, strategia, la giusta combinazione di soluzioni energetiche e un partner in grado di supportare l’azienda in ogni fase del processo. Il gruppo Saint-Gobain è stato tra i primi in Italia a comprendere come fosse necessario intervenire rapidamente sui processi produttivi, in modo da efficientarli e iniziare il percorso verso le zero emissioni nette. Stiamo collaborando con loro ormai da cinque anni con l’obiettivo di affiancarli e guidarli in questo percorso, che prende forma da soluzioni di efficientamento energetico e riduzione dei costi, come la cogenerazione e le soluzioni di monitoraggio delle performance, per spaziare poi verso soluzioni di carbon reduction, come il solare fotovoltaico e la mobilità elettrica. In particolare, in quest’ultimo progetto per lo stabilimento di Termoli, siamo partiti dalla progettazione e costruzione di un impianto di cogenerazione completamente finanziato da Centrica nella logica “chiavi in mano”, erogando anche un servizio tecnico di gestione e manutenzione diretta per 10 anni.”

