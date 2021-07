Condizionatore in azienda, si o no? Nel dubbio, affittalo!

Never Buy è il primo marketplace interamente dedicato al noleggio operativo per le partite IVA di tutte le categorie di asset, in particolare di beni strumentali, e adesso offre la possibilità di noleggiare un sistema di climatizzazione Hitachi Cooling & Heating.

“Il nostro ruolo non si esaurisce solo con lo sviluppo di sistemi di climatizzazione evoluti, anzi. Crediamo sia sempre più importante attivare iniziative in grado di sostenere i nostri partner nelle loro attività quotidiane– spiega Paolo Caimi, Marketing Manager per l’Italia di Hitachi Cooling & Heating – Il servizio di noleggio operativo è stato pensato proprio per rispondere all’esigenza attuale di contenimento dei costi, particolarmente sentita in questa fase economica, e di offrire una significativa opportunità ai nostri partner commerciali.”

Affittare un condizionatore Hitachi Cooling & Heating è semplice. Basta entrare nell’apposita piattaforma e con pochi clic e la stipula di un contratto con canone mensile il gioco è fatto! Il canone è variabile tra i 12 e i 60 mesi e può includere anche costo di installazione, garanzia e servizio di manutenzione.

In questo modo la rete di partner Hitachi Cooling & Heating può a sua volta proporre il servizio ai propri clienti, comodamente in modalità on demand, come valida alternativa alla vendita diretta.

Ci troviamo di fronte a una soluzione di sharing economy particolarmente utile in un momento di ripartenza per l’economia, grazie alla quale le aziende hanno la possibilità di ammortizzare i costi.

“Partendo dal presupposto che il possesso del bene non è più considerato prioritario, oggi con Never Buy l’imprenditore smart ha l’opportunità di scegliere una soluzione semplice e all-inclusive, liberandosi dagli oneri che il possesso prevede e concentrandosi sul proprio business” commenta Mike Scalera, Managing Director di Never Buy. “In questo contesto, abbiamo trovato in Hitachi Cooling & Heating un partner ideale. Non solo per la professionalità e la qualità dei prodotti e servizi offerti, aspetto per noi imprescindibile, ma per essere stato uno dei primi brand del settore cooling ad aver compreso le reali potenzialità del noleggio e aver deciso di investire in questa soluzione in partnership con noi di Never Buy”.

