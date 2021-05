LightMate è il sistema fotovoltaico Plug&Play di EET che permette di produrre la propria elettricità in autonomia grazie a un pannello solare con inverter integrato collegato tramite cavo a una normale presa di corrente. L’elettricità auto-generata viene immessa direttamente nella rete domestica rendendosi disponibile in tutto l’appartamento.

Il sistema fotovoltaico LightMate riduce significativamente i costi dell’elettricità e viene installato in tutta semplicità senza apportare modifiche alla struttura della casa.

Caratteristiche del sistema fotovoltaico Plug&Play LightMate

LightMate è un sistema economico e pronto all’uso, costituito da un pannello solare con micro inverter monofase integrato, adatto a pannelli solari con 180-400 W, inserito in una normale presa della corrente per alimentare la casa con l’energia solare.

In questo modo è possibile convertire l’energia luminosa irradiata dal sole in energia elettrica e immetterla nella rete domestica in tutta semplicità, senza dover modificare la struttura della casa e senza aver bisogno di un installatore professionista. Il sistema, infatti, può essere installato in soli 30 minuti nel proprio giardino, sul balcone o sulla terrazza. LightMate è pensato soprattutto per utenti che vivono in appartamento e hanno poco spazio a disposizione e rappresenta la soluzione ideale per l’Italia, considerando l’elevata irradiazione solare cui è soggetta e che permette al sistema di raggiungere in media fino a 450 kWh per anno.

La tecnologia è stata ammessa in Italia grazie a uno specifico aggiornamento della normativa CEI 0-21 e la medesima consente anche di immagazzinare in una batteria la corrente prodotta in eccesso.

L’inverter è estremamente affidabile e stabile e garantisce una durata di almeno 25 anni; inoltre, l’avanzata tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracker) del pannello assicura la massima raccolta di energia.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici