La campagna di servizi lanciata da FIMER si pone lo scopo di velocizzare e rendere più efficace e risolutiva l’assistenza a clienti e partner, nonché di ampliare i servizi post-vendita.

“Da sempre FIMER pone i propri clienti e partner al centro, ovunque nel mondo” commenta Antonio Verdi, Service Manager di FIMER. “Per questo motivo abbiamo ampliato e potenziato i nostri servizi post-vendita. Grazie alle ultime novità che abbiamo implementato, andiamo a coinvolgere in maniera fattiva partner e installatori per permettere loro di essere rapidi, efficienti e risolutivi. Con FIMER Community, poi, il supporto arriverà praticamente in diretta. In un momento in cui è fondamentale garantire l’approvvigionamento e il flusso di ricambi e componenti, siamo in grado grazie ai nostri servizi di venire incontro in maniera efficace a ogni tipo di necessità. E di farlo restando sempre in ascolto dei consigli e dei suggerimenti che arrivano dalla nostra community e che ci permettono di migliorarci sempre”.

I servizi offerti da FIMER

FIMER Community e spedizioni rapide

A tale proposito è nato FIMER Community, il nuovo portale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che permette di aprire in autonomia i casi e di essere sempre aggiornati in tempo reale su.

avanzamento della pratica,

data prevista di intervento,

status della spedizione dei propri ordini e molto altro.

FIMER ha rafforzato, poi, i servizi già esistenti di Call Center e il servizio di consegna rapida, in linea con le necessità di installatori e utenti e capace di garantire spedizioni entro le 24 ore dall’apertura di un caso grazie al magazzino di 3000 metri quadrati interamente dedicato al Service.

La rete di rete di Service Partners

FIMER gode di una capillare rete di Service Partners costantemente aggiornati grazie ai corsi di formazione e in grado di garantire un intervento efficace e tempestivo. Inoltre, gli installatori possono diventare Service Partner Autonomo per poter gestire ed operare in autonomia su tutti gli inverter con il supporto aziendale.

Sugli interventi in garanzia per inverter residenziali, l’installatore può eseguire l’intervento in autonomia con compenso da parte di FIMER.

I servizi Retrofit e Revamping e la pagina FAQ

Non mancano i servizi Retrofit e Revamping, garantiti da un’assistenza post-vendita capace di fornire in tempi rapidi la miglior soluzione con inverter FIMER, e il potenziamento del supporto con un maggior numero di risposte alle domande tecniche più frequenti su monitoraggio, accumulo, inverter di stringa e inverter centralizzati attraverso la nuova pagina FAQ presente nel sito.

Fondamentale importanza viene data, infine, a feedback, opinioni e suggerimenti, nell’ottica del costante miglioramento e perfezionamento del servizio clienti.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici