Indice:

È sotto gli occhi di tutti che il settore delle rinnovabili stia vivendo uno dei momenti di maggiore sviluppo ed evoluzione.

Grazie anche agli incentivi, tra tutti il Superbonus 110%, che hanno dato una spinta decisiva a tutto il mercato, il settore sta evolvendo rapidamente e tutto questo richiede un adattamento alla crescente domanda, per soddisfare le esigenze del consumatore in maniera più personalizzata e tecnologicamente avanzata, sia in ambito residenziale che commerciale.

I nuovi inverter XH rivoluzionano la gestione dei consumi

Growatt risponde a queste rinnovate esigenze con l’innovativa generazione di inverter XH, in grado di semplificare, personalizzare la gestione dei consumi e massimizzare l’efficienza dell’impianto.

L’inverter TL-XH infatti racchiude in sé tutta la tecnologia necessaria e sufficiente per una gestione ottimale dell’energia autoprodotta, consentendo al consumatore di ottenere non solo informazioni sull’energia prodotta, ma soprattutto sull’energia autoconsumata, così da poter effettuare un’analisi critica delle proprie abitudini di consumo: un punto di partenza per un utilizzo più efficiente della propria energia.

L’evoluzione dei prodotti Growatt in commercio corrisponde a un’evoluzione nel profilo dei consumatori, che da semplici consumer diventano veri e propri prosumer: produttori-consumatori di energia attenti ed autonomi, in grado di gestire, in modo intelligente e personalizzato, l’impianto e i consumi.

Le funzionalità dell’Energy Meter

Tutto questo è possibile grazie alle funzionalità aggiuntive dell’Energy Meter: installandolo nel punto di scambio tra l’inverter e la rete elettrica, una volta effettuati i setting necessari, consente di avere una visione in tempo reale dell’energia prodotta, consumata e autoconsumata, limitando l’immissione in rete e permettendo di destinare più energia all’autoconsumo quando la domanda è alta o di rispettare il limite di immissione quando la richiesta è bassa.

Pieno controllo con la Smart Key

A raggiungere il pieno controllo si arriva con l’ausilio di una comoda Smart Key che consente di effettuare il setting sulla piattaforma Shine Phone direttamente da SmartPhone. Poi successivamente, installando una chiavetta di monitoraggio, attraverso l’APP Shine Phone l’utente può monitorare, analizzare grafici e tabelle e verificare il corretto funzionamento del proprio impianto.

Non solo, la tecnologia della Serie XH di Growatt consente anche la piena gestione di un sistema di accumulo – che è possibile integrare all’inverter senza modifiche di impianto – il controllo dei carichi esterni come pompe di calore utilizzando l’HW delle uscite ausiliarie e garantisce l’alimentazione dei carichi privilegiati anche in caso di mancanza di rete, grazie all’uscita di backup.

Nuova generazione anche per l’accumulo con le batterie ARK-XH

Controllare e gestire i consumi in base alle proprie esigenze significa anche e soprattutto avere la possibilità di integrare un sistema di accumulo nel momento in cui ve ne è necessità.

Le batterie ARK XH rispondono in pieno a questa esigenza, grazie alla compatibilità con gli inverter battery-ready della serie XH, possono essere aggiunte all’impianto anche in un momento successivo.

Il sistema è modulare e impilabile fino a 7 elementi e la capacità espandibile da 5.12 KWh a 17.92 KWh: questo significa che le batterie ARK-XH si adattano ad ogni tipo di esigenza, sia in termini di capacità che di spazio. Anche l’installazione è estremamente semplice, come l’aggiornamento dei firmware direttamente da remoto.

Non solo fotovoltaico: Growatt entra nel settore dell’e-mobility con gli EV Charger THOR

L’ultima novità in casa Growatt sono gli EV Charger Thor: design, affidabilità, efficienza e funzionalità avanzate, la gamma di stazioni di ricarica Growatt offre soluzioni di alta qualità pensate per ogni tipo di installazione, commerciale o residenziale.

Flessibili e stabili anche in ambienti difficili, le soluzioni di ricarica Growatt sono intelligenti, tecnologicamente avanzate e completamente gestibili dall’APP Shine Phone.

Non solo, si inseriscono perfettamente in una logica di controllo totale, personalizzato e smart dei propri consumi energetici grazie alla possibilità di essere non solo integrate all’impianto fotovoltaico, ma anche gestite insieme ad esso.

La linea Thor include sia Ev Charger in AC che la linea Wallbox in DC nella versione 40kW in singola e doppia pistola a cui seguirà un modello da 20kW sempre DC.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici