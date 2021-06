Un anno già iniziato nel segno dell’innovazione – il rinnovo totale della gamma degli inverter è stato infatti annunciato poche settimane fa – prosegue con un’altra interessante novità per il marchio pluripremiato Growatt.

Fortemente voluta dal Brand Manager Giovanni Marino, Growatt apre alla formazione con una serie di appuntamenti live gratuiti destinati a tutti coloro che vogliono lavorare al mondo del fotovoltaico come installatori.

Lavorare nel fotovoltaico: il futuro è delle professioni green

L’iniziativa prende il via in un momento di grande fermento e crescita per tutto il settore, infatti, stando ad un recente articolo comparso su un noto quotidiano economico italiano, nel prossimo futuro i “green jobs”, ovvero tutte quelle attività che ricadono nell’ambito dell’economia circolare, occuperanno da 480mila a 600mila persone in più.

In poche parole, nei prossimi anni il settore continuerà a crescere e con esso la necessità di trovare addetti ai lavori competenti e preparati per soddisfare adeguatamente l’aumento della domanda.

Il profilo dell’installatore Growatt: un consulente a tutto tondo

L’idea portante alla base del progetto di formazione e l’obiettivo che ha guidato l’ideazione del percorso educativo è che un installatore ben preparato non si configuri più come un mero tecnico, che si occupa solo dell’installazione dell’impianto, ma diventi per ogni cliente un vero e proprio consulente, in grado di offrire le soluzioni più adeguate ad ogni esigenza in un’ottica di ottimizzazione dei consumi con l’obiettivo di portare il committente ad una gestione completa ed autonoma del proprio impianto.

I corsi webinar gratuiti: tutti i dettagli

I corsi previsti si dividono in tre macro aree e si svolgono a partire da questo mese di maggio fino a settembre 2021.

Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori dettagli è possibile visitare la pagina dedicata indicata alla fine dell’articolo.

Corso Sistemi di Accumulo Growatt

Sessione maggio-giugno:

20 maggio ore 14.30 – Sistemi di accumulo Growatt monofase e trifase, funzionalità avanzate

27 maggio ore 15 – Sistemi di accumulo monofase e trifase: messa in servizio con verifica sensore amperometrico

3 giugno ore 15 – Sistemi di accumulo Growatt: impariamo a leggere il display

Sessione settembre:

9 settembre ore 14.30 – Sistemi di accumulo Growatt monofase e trifase, funzionalità avanzate

16 settembre ore 15 – Sistemi di accumulo monofase e trifase: messa in servizio con verifica sensore amperometrico

23 settembre ore 15 – Sistemi di accumulo Growatt: impariamo a leggere il display

Corso Inverter Fotovoltaici Growatt

24 giugno ore 14.30 – Inverter fotovoltaici Growatt e funzionalità avanzate

1 luglio ore 15 – Funzionalità avanzate: accessori Growatt e loro corretta installazione

Corso EV Charger Growatt

2 settembre ore 14.30 – EV charger Growatt

