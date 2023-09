Circondato da ampie zone verdi e unità immobiliari, l’edificio di nuova costruzione aveva la necessità di rispondere ai criteri antisismici e di efficienza energetica per il raggiungimento della classe energetica A4.

A tale proposito la scelta è ricaduta sul pannello Rockpanel Woods in lana di roccia precompressa, che ha permesso di realizzare la facciata ventilata con lo scopo non solo di garantire un comfort maggiore ma anche uno spiccato effetto estetico.

I pannelli Rockpanel Woods sono stati fissati alla sottostruttura in alluminio, appositamente realizzata per garantire una maggior durabilità al sistema facciata, mantenendo una continuità visiva con la copertura, realizzata in legno lamellare.

Ne risulta un interessante mix di finiture effetto legno esaltato dal contrasto cromatico dei singoli pannelli di diverse tonalità.

Tutti i vantaggi del pannello Rockpanel

Rockpanel è il pannello realizzato in lana di roccia precompressa che può essere utilizzato da solo o come componente della soluzione ROCKWOOL REDAir® per realizzare facciate ventilate di particolare impatto estetico. Per il Condominio ONE è stata scelta una finitura in grado di riprodurre l’effetto legno ma allo stesso tempo resistente e lavorabile. Queste caratteristiche sono soddisfatte dal basalto da cui ha origine il pannello, dimensionalmente stabile e durevole come la roccia, ma al contempo facile da lavorare come il legno.

Un altro vantaggio offerto da questa soluzione è la semplicità di posa garantita da una maggiore leggerezza rispetto ai pannelli di rivestimento convenzionali. Anche la manutenzione è ridotta al minimo grazie alla possibilità di pulire agevolmente i vari pannelli o di sostituirli singolarmente in caso di danno accidentale.

Libertà di design per la massima espressività progettuale

Oltre alla variante Wood che ricrea l’effetto naturale del legno, il pannello Rockpanel è disponibile in altre sei versioni:

Colours con un’ ampia scelta di finiture colorate,

con un’ ampia scelta di finiture colorate, Metallics per ricreare giochi di luce,

per ricreare giochi di luce, Brilliant per giocare con la brillantezza delle finiture,

per giocare con la brillantezza delle finiture, Chameleon per ottenere un effetto cangiante e camaleontico,

per ottenere un effetto cangiante e camaleontico, Natural per realizzare finiture naturali che si fondono con l’ambiente circostante,

per realizzare finiture naturali che si fondono con l’ambiente circostante, Lines per ottenere effetti particolari dall’alternanza di linee.

