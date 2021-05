Il lancio di del caricabatterie domestico NEO è il frutto di un accordo stipulato tra Ingeteam e Veltium, grazie al quale è stato possibile produrre una nuova wallbox per la ricarica domestica di veicoli elettrici.

La nuova soluzione di ricarica andrà ad arricchire l’offerta del mercato della mobilità elettrica in Italia e in Francia. NEO andrà ad arricchire la gamma Ingerev, aggiungendosi alle preesistenti stazioni di ricarica AC e DC per ambienti pubblici e privati.

Ingeteam ha sviluppato questa innovativa soluzione con lo scopo di soddisfare le esigenze di ricarica negli ambienti residenziali, rendendo il caricatore adatto all’utilizzo sia in case unifamiliari che per in ambito condominiale, attraverso diverse opzioni di alimentazione e connettività.

Il caricabatterie domestico per veicoli elettrici NEO è caratterizzato da una serie di accessori dedicati che consentono, oltre alle ordinarie funzioni, il bilanciamento della ricarica del veicolo elettrico con gli altri carichi domestici. La gestione del caricabatterie NEO avviene in maniera semplice e intuitiva tramite l’App gratuita dedicata.

La nuova wallbox di Ingeteam dimostra di essere un’apparecchiatura intelligente e grazie al suo utilizzo la ricarica si trasforma in un processo semplice e conveniente per l’utente finale, consentendogli di ottimizzare il consumo di energia e risparmiare sulla bolletta elettrica.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici