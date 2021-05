UPONOR

Uponor ha riunito tutte le proprie soluzioni BIM in un’unica, potente Piattaforma dove i progettisti possono accedere all’intera libreria di prodotti in standard openBIM, ad applicativi intelligenti per la progettazione in Revit e a un supporto di assistenza affidabile.

Il progresso nella digitalizzazione sta cambiando profondamente il processo di progettazione nell'ambito delle costruzioni. Il Building Information Modeling (BIM) è la traduzione di processo digitale nella progettazione di edifici e infrastrutture. Il BIM è la progettazione digitale di oggi e del futuro. La nuova sfida richiesta ai progettisti è quella di risolvere compiti complessi di progettazione e costruzione nel modo più dettagliato e più efficiente possibile e proprio in questo Uponor vuole essere di supporto. L'azienda ha sviluppato la Piattaforma BIM Uponor, un ambiente digitale, user-friendly, che raccoglie tutte le soluzioni BIM: dalla libreria completa di tutti i nostri prodotti ad applicativi intelligenti in grado di semplificare e snellire il processo di progettazione. Ma non solo: accanto a questi strumenti digitali, un team di esperti BIM al fianco dei progettisti per accompagnarli in questa nuova era digitale. La Piattaforma BIM Uponor (bim.uponor.com) ha lo scopo di aiutare il professionista nel processo quotidiano di progettazione, rendendolo più efficiente, performante e di alta qualità. Per saperne di più visita la pagina dedicata al prodotto!