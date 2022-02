Un esempio di efficienza e risparmio è il sistema solare con pompe di calore installato nella splendida struttura turistica Valdonica Vineyard Residence, gioiello immerso nella tranquillità delle colline toscane in provincia di Grosseto.

L’edificio è stato ristrutturato unendo elementi della tradizione toscana e design moderno, per un risultato elegante e con scelta di soluzioni tecnologiche eco-sostenibili di ultima generazione.

Il progetto di ristrutturazione con soluzioni Paradigma

Il progetto di ristrutturazione ha incluso il rifacimento della centrale termica a servizio delle utenze. Due vecchie caldaie a gas da 30kW ciascuna sono state sostituite da due pompe di calore Libra da 15kW, che producono l’energia necessaria a coprire l’intero fabbisogno della struttura ricettiva per acqua calda sanitaria, riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. Nella centrale termica è stato installato anche un bollitore Aquasun PDC da 900 litri per lo stoccaggio dell’acqua calda sanitaria.

Il sistema si compone anche di due pannelli solari Star 19/49 dotati della tecnologia brevettata Aqua Solar System, con totale assenza di glicole ed esclusivo uso di acqua come liquido termovettore, per un’efficienza 100% eco-sostenibile, con manutenzione ridotta al minimo. I pannelli, con una superficie solare netta di 9 mq, forniscono un efficiente supporto contribuendo alla copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria: l’integrazione annuale è pari a circa il 60% della richiesta, con picchi fino all’80% nella stagione estiva.

I vantaggi del sistema solare termico con pompe di calore

Grazie a questo sistema, che unisce pompe di calore e solare termico, è stato possibile non solo risparmiare sui costi energetici, ma anche ridurre le emissioni di Co2 per l’equivalente di 32 tonnellate, pari ad aver piantato 162 alberi.

La proprietà ha inoltre potuto recuperare parte dell’investimento effettuato grazie al Conto Termico, che ha restituito a fondo perduto un importo complessivo di oltre 12.000 euro.

Una struttura efficiente e moderna, che offre un’ospitalità eco-sostenibile e la cui scelta è stata premiata con l’attestazione di Struttura Green Paradigma. L’ambiente, come sempre, ringrazia!

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici