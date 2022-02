Grazie alla proroga al Superbonus inserita nella Legge di Bilancio dello scorso dicembre, il 2022 è l’arco temporale in cui dovranno essere completati i lavori per edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e il 2023 per condomini ed edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) accatastate distintamente.

Seaside, Energy Service Company (ESCo) del Gruppo Italgas, è uno dei protagonisti della transizione energetica in Italia. In ambito Superbonus opera come General Contractor e si occupa perciò degli interventi di riqualificazione energetica nella loro totalità: dalla progettazione alla realizzazione, fino alle pratiche burocratiche relative allo sconto in fattura.

Forte degli oltre 600 progetti di riqualificazione edifici all’attivo, è alla ricerca di nuovi partner a cui affidare opere che rientrano nell’ambito del Superbonus 110% su villette e condomini per lo più dislocati in Toscana e in Emilia Romagna, ma anche Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto.

Le tipologie di interventi richiesti

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;

interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

interventi di efficienza energetica;

adozione di misure antisismiche;

recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

installazione di impianti fotovoltaici.

Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, sulle tempistiche e sui requisiti richiesti disponibili alla pagina “Diventa partner di Seaside”.

Chi è Seaside

Fondata a Bologna nel 2010 per operare come ESCo (Energy Service Company) nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, Seaside dal 2018 è parte del Gruppo Italgas, primo operatore in Italia nel settore della distribuzione cittadina di gas naturale.

A caratterizzarne l’azione sul mercato sono l’uso di tecnologie innovative e un know how nell’ambito dell’efficienza energetica che le consentono oggi di proporre un ampio ventaglio di servizi incentrati su consulenza, soluzioni di finanziamento, ma anche prodotti d’eccellenza come Savemixer, primo software di Predictive Energy Analytics. Savegas è invece il servizio “chiavi in mano” di riqualificazione energetica dedicata agli immobili che la pone tra i punti di riferimento nel mercato della Building Energy Renovation.

