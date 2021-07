La possibilità di utilizzare lo stesso impianto radiante per riscaldare in inverno e raffrescare in estate è un fattore vincente che sta conquistando sempre più consensi tra i proprietari degli immobili e gli utilizzatori finali.

La criticità di un impianto di raffrescamento è rappresentata da un’eventuale formazione di condensa sulle superfici dovuta al raggiungimento del punto di rugiada.

È pertanto necessario abbinare all’impianto radiante in raffrescamento un sistema di deumidificazione che permetta di controllare il tasso di umidità dell’aria, garantendo le corrette condizioni di comfort idrometrico, e di evitare la formazione di condensa superficiale.

Uponor ha individuato una gamma di deumidificatori particolarmente indicati per la climatizzazione radiante. Stiamo parlando di Uponor Ventilation.

I deumidificatori Uponor Ventilation sono concepiti per l’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e terziario ad elevato carico latente, in cui sia richiesto un funzionamento 24 ore al giorno.

