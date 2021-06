FIMER apre le porte dell’azienda con un Virtual Tour

Per la prima volta sarà possibile esplorare l’attività aziendale attraverso un 360° Virtual Tour aperto a tutti i clienti e partner degli oltre 100 Paesi in cui FIMER è presente geograficamente.

Il tour offre la possibilità di visitare l’headquarter a impatto zero dell’azienda e i siti produttivi e di scoprire gli ambienti di lavoro e la qualità delle soluzioni targate FIMER in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con un semplice click.

Registrati per accedere al Virtual Tour!

FIMER lancia due nuove piattaforme per il segmento Utility

In concomitanza con l’apertura del Virtual Tour FIMER lancerà due nuove piattaforme innovative per il segmento Utility, per il quale l’azienda ha deciso di sviluppare un nuovo Centro di Ricerca & Sviluppo in Italia.

Le piattaforme risponderanno alla richiesta del mercato di soluzioni tecnologicamente innovative e integrabili con i sistemi di accumulo.

Il commento del presidente di FIMER

Filippo Carzaniga, Presidente di FIMER, commenta: “Negli ultimi 12 mesi, FIMER ha rafforzato il proprio posizionamento quale produttore leader di inverter fotovoltaici a livello mondiale. Ciò è stato reso possibile dal continuo sviluppo di soluzioni e prodotti sempre più performanti e innovando il nostro “paradigma” progettuale. Per farlo, abbiamo dovuto adattare il nostro modello di business ai bisogni del mercato. E, infatti, abbiamo nominato un nuovo senior team focalizzato sull’innovazione di tutte le nostre linee di business – utility, commerciale, solar residenziale ed EVI – nonché dato vita al nuovo Centro di Ricerca & Sviluppo per il segmento Utility in Italia. Il 22 giugno prossimo sarà per noi una data importante perché, oltre ad aprire le nostre porte al mondo, lanceremo le nuove soluzioni per le Utility, uniche nel loro genere”.

