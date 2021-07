Zhero, il sistema di accumulo del futuro è già realtà

Ormai lo sappiamo bene, il Pianeta soffre le conseguenze di decenni di politiche negligenti, abitudini che si sono rivelate tossiche da parte dei consumatori e industrializzazione sfrenata. Tra le azioni che è necessario mettere in atto spicca senza dubbio la transizione energetica, ossia l’adozione di fonti energetiche rinnovabili che sostituiscano le tradizionali eccessivamente inquinanti e di tecniche di risparmio energetico e sviluppo sostenibile. A tale proposito UNE ha messo a punto un rivoluzionario sistema di accumulo energetico universale che offre un contributo fondamentale in questo processo di svolta.

Dal 2010 UNE si impegna per conseguire l’autonomia energetica dalla rete pubblica per mezzo di un sistema di accumulo innovativo, rispettoso dell’ambiente e dotato da una garanzia a vita contro esplosioni, fuoco e gas tossici.

Zhero, il sistema di accumulo del futuro

I sistemi di accumulo Zhero sono adatti per essere installati in qualsiasi luogo, dall’alta montagna al pieno deserto, senza l’ausilio di un supporto dalla rete elettrica, e sono rispettosi dell’ambiente in quanto totalmente riciclabili, senza costi di smaltimento e non inquinanti.

Con Zhero il sogno di raggiungere l’indipendenza energetica dalla rete pubblica auto-consumando la propria diventa realtà. Sono tre i punti chiave che permettono a questo sistema di accumulo di rispondere a ogni richiesta di accumulo energetico in modo eccellente:

Sicurezza intrinseca, ottenuta mediante l’utilizzo di materiali non pericolosi

Qualità certificata, con tutte le certificazioni necessarie per dimostrare la sicurezza e l’alta qualità

Sostenibilità reale di un prodotto che dimostra di essere 100% green e riciclabile

Il sistema è 100% Made in Italy, costituito da sole componenti riciclabili e non necessita di manutenzione. Può rimanere inutilizzato nei mesi invernali senza subire danni.

Inoltre, è dotato di un sistema di backup che garantisce sempre il necessario rifornimento energetico, anche nelle situazioni in cui le utenze convenzionali on-grid si ritrovano senza corrente elettrica.

Questa soluzione si basa sulla tecnologia di accumulo al sale, elemento disponibile in abbondanza in natura ed estratto dall’azienda mediante processi naturali nel totale rispetto dell’ambiente.

Altro fondamentale aspetto è dato dal fatto che la batteria è poco sensibile agli sbalzi termici, grazie alla tecnologia di accumulo al sale, e non rientra nella categoria dei rifiuti speciali; è quindi sufficiente portarla in discarica dove verrà considerata come un normale rifiuto elettronico.

