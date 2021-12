Al via la seconda edizione del PREMIO POROTON® 2022, organizzato dall’omonimo Consorzio con l’obiettivo di valorizzare i progetti in laterizio realizzati con attenzione alla qualità architettonica e ai temi della sostenibilità e sicurezza, nel rispetto delle normative che riguardano risparmio energetico, comfort termoigrometrico ed acustico, sicurezza al fuoco e strutturale.

Un’edizione ancor più importante perché nel 2022 il Consorzio POROTON® Italia festeggia i suoi primi 50 anni, dedicati ad approfondire la tematica delle murature in laterizio, offrendo aggiornamenti tecnici e normativi e costante supporto ai professionisti ed utilizzatori del termolaterizio POROTON®.

Dopo il successo della prima edizione, il Premio Poroton® 2022, vuole valorizzare e far conoscere la qualità dei progetti in laterizio e la passione nonché le competenze tecniche che i professionisti trasmettono nelle proprie opere utilizzando questo materiale naturale.

Le candidature vanno inviate entro il 1° maggio 2022, possono partecipare progettisti singoli, studi tecnici e anche gruppi di progettisti o studi tecnici, con interventi di nuova costruzione o riqualificazione, di edifici privati o pubblici con qualsiasi destinazione d’uso, realizzati dal 1° gennaio 2017. I candidati devono inviare, oltre alla descrizione del progetto, anche tavole di progetto e foto della costruzione.

E’ condizione obbligatoria l’utilizzo di blocchi in laterizio porizzato per murature, per la realizzazione di murature portanti o di tamponatura, prodotti dalle aziende che aderiscono al Consorzio POROTON® Italia.

Una giuria di qualità individuerà entro il 16 settembre i progetti più meritevoli, considerando diversi criteri tra cui qualità e originalità architettonica del progetto, modalità con cui le murature POROTON® sono state utilizzate per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, isolamento acustico, sicurezza strutturale e sicurezza al fuoco.

In occasione della Cerimonia di premiazione, che sarà aperta a tutti i partecipanti ammessi al Concorso, saranno attribuiti tre premi in denaro del valore di 5000 euro, 2000 euro e 1000 euro.

