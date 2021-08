Un progetto di bioedilizia in centro città

Il legno, maturale naturale per eccellenza, è sempre più utilizzato nelle nuove costruzioni per le caratteristiche di sostenibilità, sicurezza e bellezza che è in grado di assicurare.

Proprio il legno è protagonista di una nuova costruzione realizzata a Bayreuth in Baviera, che unisce design e caratteristiche costruttive innovative.

Il complesso residenziale in bioedilizia, firmato da VIDA HolzProjekt GmbH e holzius, è stato realizzato nel centro della città e si fa notare per l’architettura innovativa e in qualche modo in contrasto rispetto alla tradizione locale caratterizzata dallo stile del rococò bavarese di Palazzo Nuovo risalente al 1753 e da edifici bassi con facciate in pietra arenaria o a graticcio.

Il nuovo complesso residenziale con facciata in legno massiccio, alto 19 metri, è composto da 2 edifici di 3 e 5 piani e comprende abitazioni sviluppate su 1050mq e 11 posti auto, di cui 3 dotati di sistema di ricarica per auto elettriche.

Il sistema costruttivo brevettato di holzius non prevede l’uso di colle e di parti metalliche, tranne che per ascensore, parcheggio sotterraneo e scale realizzati in cemento armato. Per la realizzazione di pareti, solai e tetti è stato utilizzato un tassello in legno con bordi a coda di rondine, giunzioni a pettine e incastri e un’antica tecnica di avvitatura con cavicchio filettato in legno.

In questo modo l’edificio ha raggiunto alti livelli di efficienza, rispettando i più stringenti requisiti normativi. Per il soffitto la particolare tecnologia utilizzata ha previsto l’assemblaggio delle travi in legno con una dentatura scanalata a pettine e l’uso di viti in legno di faggio. Nella palazzina di 3 piani in alcune parti la struttura è in legno-cemento.

Con l’obiettivo di garantire l’autosufficienza energetica, massima attenzione anche per gli impianti: un sistema geotermico a pompa di calore copre le necessità di riscaldamento, per l’acqua calda è stato installato un sistema di accumulo centrale tenuto a bassa temperatura per limitare al massimo gli sprechi, sul tetto è installato un impianto fotovoltaico, oltre a un sistema sotto forma di mattoni fotovoltaici, sempre su tetto, che riscalda alla temperatura necessaria l’acqua calda per gli appartamenti (tecnologia heat boost).

Per il riscaldamento dell’aria è stata utilizzata una tecnologia innovativa che prevede un “sistema di distribuzione del calore a partire dall’acqua convogliata in due tubi, intonacati con argilla posti all’interno della parete esterna e presenti lungo l’intera superficie” che riscaldano in maniera efficiente gli ambienti.

