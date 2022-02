I prezzi dell’energia elettrica riflettono generalmente i costi di costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione delle centrali elettriche e della rete elettrica (il complesso sistema di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia).

Tuttavia non tutte le abitazioni o luoghi di lavoro hanno lo stesso fabbisogno di elettricità, dunque uno dei modi più efficaci per risparmiare grosse cifre in bolletta è confrontare le offerte luce sui siti comparatori come Segugio.it, e scegliere quale fa principalmente al proprio caso.

Diversi fattori chiave influenzano il prezzo dell’elettricità

Carburanti: i prezzi dei carburanti, in particolare per il gas naturale e i combustibili derivati ​​dal petrolio, possono aumentare durante i periodi di elevata domanda di elettricità e quando vi sono limitazioni o interruzioni della fornitura di carburante a causa di eventi meteorologici estremi e danni accidentali ai trasporti e infrastruttura di consegna. L’aumento dei prezzi del carburante, a sua volta, può comportare costi più elevati per la generazione di elettricità.

Costi della centrale elettrica: ogni centrale elettrica ha costi di finanziamento, costruzione, manutenzione e funzionamento.

Sistema di trasmissione e distribuzione: i sistemi di trasmissione e distribuzione dell’elettricità che collegano le centrali elettriche ai consumatori hanno costi di costruzione, funzionamento e manutenzione, che includono la riparazione dei danni ai sistemi causati da incidenti o eventi meteorologici estremi e il miglioramento della sicurezza informatica.

Condizioni meteorologiche: le temperature estreme possono aumentare la domanda di riscaldamento e raffreddamento e il conseguente aumento della domanda di elettricità può far salire i prezzi del carburante e dell’elettricità. Pioggia e neve forniscono acqua per la produzione di energia idroelettrica a basso costo e il vento può fornire una produzione di elettricità a basso costo quando le velocità del vento sono favorevoli. Tuttavia, in caso di siccità o domanda competitiva di risorse idriche, o quando la velocità del vento diminuisce, la perdita di generazione di elettricità da tali fonti può esercitare pressioni al rialzo su altre fonti e prezzi di energia/combustibile.

Regolamenti governativi: in alcuni stati, le commissioni di servizio pubblico/utilità regolano completamente i prezzi, mentre altri stati hanno una combinazione di prezzi non regolamentati (per i generatori) e prezzi regolamentati (per la trasmissione e la distribuzione).

Il costo di generazione dell’elettricità è la componente più importante del prezzo dell’elettricità.

I prezzi dell’elettricità sono generalmente più alti in estate

Il costo per la fornitura di energia elettrica cambia di minuto in minuto. Tuttavia, la maggior parte dei consumatori paga tariffe basate sul costo stagionale dell’elettricità. Le variazioni dei prezzi riflettono generalmente le variazioni della domanda di elettricità, la disponibilità di fonti di generazione, i costi del carburante e la disponibilità delle centrali elettriche. I prezzi sono generalmente più alti in estate, quando la domanda totale è elevata perché vengono aggiunte fonti di generazione più costose per soddisfare l’aumento della domanda.

Il costo per la fornitura di energia elettrica varia minuto per minuto

Il prezzo all’ingrosso dell’elettricità sulla rete elettrica riflette il costo in tempo reale per la fornitura di elettricità. La domanda di elettricità contribuisce al costo della fornitura di elettricità. La domanda di elettricità è solitamente più alta nel pomeriggio e in prima serata (ore di punta), quindi i costi per fornire elettricità sono generalmente più alti in questi orari.

La maggior parte dei consumatori paga i prezzi in base al costo medio stagionale di fornitura dell’elettricità, quindi non subiscono queste fluttuazioni giornaliere dei prezzi. Alcuni servizi di pubblica utilità offrono ai propri clienti prezzi in base all’orario del giorno per incoraggiare il risparmio di elettricità e per ridurre la domanda di picco di elettricità.

