Gli articoli promozionali hanno il vantaggio di essere una pubblicità discreta e mai invadente. Inoltre, gli utenti ricordano sempre come, dove e da parte di chi hanno ricevuto quell’articolo in regalo: un cliente soddisfatto del regalo ricevuto lo userà volentieri mostrando così il logo impresso sull’oggetto. Un gadget promozionale riesce, quindi, a prolungare la visibilità del brand per mesi, per giorni o addirittura per anni. I gadget possono essere anche un buon strumento per veicolare valori positivi, come appunto l’attenzione per l’ambiente e per la sostenibilità. E per associare questi valori al proprio brand, facendo in modo che l’associazione risulti chiara anche a fornitori, partner, clienti e potenziali.

Riduzione dei consumi, gestione dei rifiuti, meno sprechi: per gli italiani la sostenibilità ambientale è sempre più una priorità. Ormai è chiara alla maggior parte dei cittadini l’urgenza di cogliere le sfide del cambiamento climatico e dell’inquinamento. È altrettanto evidente che il cambiamento deve partire dalle azioni concrete quotidiane dei singoli, sia nella sfera personale che nel business.

Ad esempio, ora che stanno finalmente ripartendo le fiere B2B e gli eventi aziendali, un modo per dimostrare la propria attenzione alla sostenibilità ambientale è quello di scegliere gadget e articoli promozionali green.

Il merchandising ecologico non è una novità, ma sicuramente è un trend in forte crescita dovuto alla maggiore consapevolezza delle persone per la cura del pianeta. In quest’ottica è sempre più comune optare per dei regali aziendali sostenibili riciclabili, biodegradabili o che sono realizzati con materiali riciclati.

Gli articoli promozionali attenti all’ambiente sono di diversi tipi. Ne esistono per tutti i gusti e per tutti i budget. C’è molta varietà di gadget eco-friendly promozionali da poter utilizzare nelle campagne pubblicitarie per promuovere valori di sostenibilità. Qualche esempio?

Ci sono gli oggetti realizzati con materiali quali legno, fibre di bambù, PLA (un poliestere termoplastico ottenuto a partire dal mais), plastica riciclata RPET e bioplastiche innovative a base di bucce di caffè e paglia.

Dalle penne realizzate in bambù alle agendine con copertina in sughero, dalle chiavette USB in legno alle shopper ecologiche personalizzate, realizzate in cotone organico, cotone riciclato e con fibre di bambù; fino agli ombrelli personalizzabili con tessuto in RPET. E ancora, grembiuli, borse e cappellini in canapa.

Spazio alla creatività anche con articoli pubblicitari per il food and beverage come tazze con il logo (mug e termiche), borracce ecosostenibili personalizzate, thermos e contenitori take away personalizzati, per trasportare il cibo in tutta sicurezza, gadget da cucina in legno.

Il tutto, ovviamente, da personalizzare con logo e identity aziendale.

