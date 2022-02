Superbonus: Cingolani firma il Decreto massimali

Come anticipato nei giorni scorsi, il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che stabilisce i tetti massimi per gli interventi che accedono al Superbonus 110% che considera – ha sottolineato il Ministro – sia l’inflazione che l’aumento dei prezzi delle materie prime. Si aggiornano così i massimali già fissati per l’ecobonus che sono stati aumentati del 20% circa.

Tali massimali saranno rivisti ogni anno e non sono omnicomprensivi così da considerare la varietà dei possibili interventi, proprio per questo sono stati esclusi gli extra costi: IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Per i costi non presenti nel decreto si devono considerare i prezziari fissati dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. In ogni caso sarà obbligatoria l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Il Ministro ha sottolineato che “Con questo Decreto si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico”.

Le nuove regole e le tariffe si applicheranno dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

