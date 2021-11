A2A ha perfezionato l’acquisto del 49% del capitale di NetCity, specializzata nella fornitura di prodotti per l’efficienza energetica, la generazione distribuita e la mobilità elettrica per il segmento consumer, incrementando il suo impegno per lo sviluppo di soluzioni a supporto della transizione energetica.

Questa operazione permette di presidiare le attività di approvvigionamento, installazione e assistenza di prodotti e servizi dedicati ai consumatori finali.

“Siamo fieri e orgogliosi che una delle maggiori aziende italiane abbia riposto in noi la sua fiducia. Insieme ad A2A, vogliamo diventare il player numero 1 in Italia nell’offerta dei servizi energetici, sia per diffusione territoriale, che per eccellenza della qualità dei servizi offerti – afferma Luigi Stamerra, Amministratore Delegato di NetCity – È un’opportunità ma anche un dovere perché la transizione energetica è l’unico futuro pensabile per rendere sostenibile l’impatto della nostra economia sul pianeta, per noi, per i nostri figli e per le generazioni che verranno”.

L’ingresso di A2A in NetCity

L’ingresso in NetCity permette ad A2A Energia di ampliare l’attuale portafoglio di prodotti e servizi con un’offerta completa di sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione domestica e di soluzioni per la mobilità elettrica, l’autoproduzione e l’accumulo di energia. Inoltre, rappresenta un punto di forza a favore del presidio dei relativi processi di installazione e assistenza.

Il valore aggiunto di questa operazione è, infatti, la rete SunCity Partner, composta da più di 200 professionisti dell’energia; una community solida e preparata in grado di soddisfare al meglio, sia a livello di tempistiche che di qualità, le esigenze di tutti i clienti.

“Con questa iniziativa abbiamo compiuto un altro passo avanti verso il nostro rafforzamento come fornitore integrato di soluzioni per la transizione energetica, un ruolo che vogliamo ricoprire continuando a crescere a livello nazionale e ad offrire ai clienti un servizio e una Customer Experience eccellenti – ha dichiarato Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia – Vogliamo dare il nostro contributo alla transizione ecologica con soluzioni innovative capaci di rispondere alle esigenze dei clienti. L’ingresso in NetCity rende ancora più concreta la volontà di raggiungere questo obiettivo”.

