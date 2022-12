Nel 2022 il mercato dei sistemi di accumulo per il fotovoltaico residenziale ha vissuto una crescita importante, confermando l’attenzione dei consumatori a cercare soluzioni sostenibili e in grado di rispondere al caro bollette. Lo segnala l’ultimo Rapporto di SolarPower Europe “European

Market Outlook For Residential Battery Storage 2022–2026″.

Se infatti nel 2021 in Europa i sistemi di accumulo installati erano 650.000, nel 2022 il numero è salito a 1 milione.

Tecnicamente, ciò significa una crescita della capacità totale dai circa 3 GWh nel 2020 a oltre 5 GWh nel 2021 e a 9 GWh nel 2022. Nel 2021, il mercato europeo dei sistemi di accumulo residenziali è più che raddoppiato e ha battuto due nuovi record, aggiungendo più di 2,3 GWh in un solo anno e più di 200.000 unità individuali.

Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe, ha dichiarato: “Il solare e l’accumulo rappresentano una coppia perfetta. In anni caratterizzati da prezzi elevati dell’elettricità, aiutano a ridurre le bollette”.

Germania leader del settore

La Germania è leader di mercato, con il 59% del totale. Seguono Italia, Austria, Regno Unito e Svizzera. Nel complesso questi paesi sono responsabili dell’88% delle batterie installate in Europa nel 2021.

Secondo SolarPower Europe ci sono ottime previsioni di crescita anche per i prossimi anni: è probabile che il mercato attuale delle batterie per il fotovoltaico residenziale possa triplicare entro il 2026, raggiungendo i 3,5 milioni di case. Un numero che potrebbe anche aumentare se venissero messe in atto le giuste politiche di sostegno per superare le strozzature del mercato.

A questo proposito SolarPower Europe chiede che venga definita una strategia globale di accumulo dell’elettricità nell’UE con un obiettivo di 200 GW entro il 2030. I Paesi dell’UE dovrebbero poi integrare degli obiettivi individuali nella prossima revisione dei propri piani nazionali per l’energia e il clima.

