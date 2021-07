Fotovoltaico, nel 2020 installati 55mila nuovi impianti

Il GSE ha pubblicato il Rapporto statistico sul Solare fotovoltaico 2020 con tutti i dati su numerosità, potenza e produzione degli impianti a livello regionale o provinciale, dimensione dei pannelli, tipologia di installazione, autoconsumo e sistemi di accumulo.

A fine anno in Italia erano installati 935.838 impianti fotovoltaici (erano 880.000 nel 2019) per una potenza totale di 21,65 GW (+3,8% sull’anno precedente) e una produzione vicina a 25 TWh (+5,3 sul 2019, grazie alle migliori condizioni di irraggiamento). La taglia media degli impianti è pari a 23,1 kW. Nel corso del 2020 sono stati installati 55.000 nuovi impianti (contro i 58.000 del 2019), che hanno portato a un aumento di 750 MW della potenza installata nel Paese, in linea con i dati dell’anno precedente (nonostante l’emergenza COVID che ha fatto temere un ridimensionamento del mercato; la pandemia ha però impattato sui tempi di entrata in esercizio degli impianti). Per il 57% i nuovi impianti hanno beneficiato del meccanismo dello Scambio sul posto. L’81% degli impianti afferisce al settore domestico (percentuale che sale all’86% considerando i soli dati del 2020), mentre il 51% della potenza installata è relativa al settore industriale.

La parte del leone la fan sempre installazioni con potenza inferiore a 20 kW, anche se si nota una crescita degli impianti di grande taglia, superiore a 1 MW, che hanno interessato il 20% della nuova potenza fotovoltaica. Gli impianti di taglia superiore a 5 MW rappresentano il 17% della potenza installata nel 2020. La taglia media cumulata degli impianti fotovoltaici nel 2020 è di 23,1 kW.

Le rinnovabili nel loro complesso nel 2020 hanno prodotto 116 TWh di energia elettrica, il fotovoltaico ha coperto il 21% di questi, in crescita del 5,3% rispetto alla produzione del 2019.

La potenza media degli impianti entrati in esercizio nel 2020 è di 13,5 kW, in crescita rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto all’installazione di alcune centrali fotovoltaiche.

A livello regionale si conferma il primato della Lombardia -con più di 145mila impianti che rappresentano l’11,7% della potenza complessiva installata nella Penisola, seguita dal Veneto, con 134.000. La Puglia con 2,9 GW è invece la regione con maggiore potenza installata e, con 3.839 GWh, maggiore produzione fotovoltaica. Basilicata, Molise, Valle D’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano registrano invece i numeri più bassi.

Per quanto riguarda i materiali prevale il silicio policristallino, seguito dal monocristallino. Limitata la diffusione di altre tipologie (film sottile, silicio amorfo).

Per quanto concerne l’autoconsumo di energia non immessa in rete, nel 2020 gli autoconsumi registrano un valore di 4.735 GWh, pari al 19,0% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici e al 46,0% della produzione dei soli impianti che autoconsumano.

I sistemi di accumulo installati in Italia a fine 2020 sono circa 40.000 per una potenza nominale di 189 MW. I numeri hanno continuato a crescere dal 2015 e nel 2020 si è registrata una crescita del 50% rispetto al 2019.

