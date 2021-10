Gen360™ è l’ascensore per edifici residenziali e commerciali, nuovi ed esistenti, che integra tecnologie innovative per rispondere alle richieste dei consumatori che prediligono l’adozione di soluzioni smart in un mondo sempre più connesso. Si tratta di una soluzione dal design collaudato, caratterizzata da una tecnologia a cinghia piatta e appartenente alla famiglia di ascensori best-seller Gen2® di Otis che offrono bassa rumorosità, sicurezza, durata ed efficienza energetica.

L’ascensore intelligente Gen360™

Gen360™ combina l’elettronica con tecnologie di connessione digitale estremamente sofisticate, incrementando gli standard di sicurezza e nuove caratteristiche che offrono risposte in tempo reale, accesso immediato alle informazioni e semplicità d’utilizzo.

Piattaforma Otis ONE™

Grazie alla piattaforma digitale Otis ONE™ integrata, l’ascensore intelligente Gen360™ è sempre connesso. La dotazione di sensori installati nel sistema, infatti, permette di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati per fornire informazioni in tempo reale sullo stato dell’ascensore, comunicazioni proattive e informazioni predittive.

Inoltre, è possibile risolvere da remoto, in modo sicuro, molte problematiche e attraverso le cloud API Gen360™ si integra facilmente con i sistemi intelligenti di gestione degli edifici.

Questa tecnologia avanzata si traduce con una maggiore flessibilità progettuale e un incremento di sicurezza e del livello di servizio e supporto offerto.

Manutenzione semplificata con Gen360™

La presenza di una piattaforma ripiegabile integrata nel soffitto della cabina rende più agevoli le operazioni di manutenzione; inoltre, l’utilizzo di diversi componenti di sicurezza meccanici sono stati sostituiti da componenti elettronici caratterizzati dalla tecnologia “drive by wire”, permettendo di liberare lo spazio nel vano di corsa dell’ascensore e ospitare cabine più grandi.

Nuovo schermo eView™

La presenza dello schermo eView™ consente di effettuare chiamate video bidirezionali con l’operatore del Centro di Assistenza Tecnica in caso di necessità, valutando da remoto e in pochi minuti la possibilità di rimettere in funzione l’ascensore oppure spostare l’ascensore al piano più vicino, permettendo ai passeggeri di lasciare la cabina in totale sicurezza.

