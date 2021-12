Attraverso la divisione BEST, Baraclit si pone l’obiettivo di offrire soluzioni costruttive complete che integrano la fornitura delle proprie strutture prefabbricate con le migliori tecnologie e servizi di ingegneria in campo edilizio, fotovoltaico e impiantistico.

La forza della divisione BEST

La divisione BEST vanta uno staff interno di 15 professionisti tra ingegneri, architetti, geometri e site manager con esperienza a 360° nel Project Management. Il team include anche un network fidelizzato di collaboratori esterni su tutto il territorio italiano.

La nuova divisione sfrutta il patrimonio di esperienza Baraclit nel campo delle energie rinnovabili (b.POWER dal 2010) e nella costruzione di grandi progetti di edilizia industriale chiavi in mano e gode dell’accesso diretto alle enormi risorse e capacità finanziarie, logistiche e organizzative sviluppate dall’azienda in 75 anni di attività nel settore dei prefabbricati in cemento.

I servizi offerti: Building, Energy, Service e Technology

La voce Building fa riferimento a tutti i lavori propedeutici o successivi al montaggio dell’edificio prefabbricato, quali:

opere edili e strutturali,

attività specialistiche,

finiture.

Energy, invece, si occupa dell’ambito dell’energia solare con la progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e scambio sul posto, nonché infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

La formula Energy Building include la realizzazione di impianti solari integrati nelle coperture prefabbricate Baraclit, offrendo la massima resa, ma trova efficace applicazione anche in caso di impianti fotovoltaici su tetti o facciate di edifici in acciaio, legno, pensiline e coperture tradizionali in laterizio.

La voce Service indica quella parte della divisione che si occupa del mantenimento e ripristino dell’efficienza di impianti fotovoltaici e di edifici prefabbricati; mentre attraverso Technology BEST fornisce servizi di consulenza, progettazione e installazione di impianti di qualunque tipo con formula EPC in combinazione con la realizzazione dell’edificio prefabbricato.

I numeri di Baraclit BEST

Baraclit BEST ha già raggiunto un primo traguardo considerevole con 130 milioni di euro di fatturato cumulato nel periodo 2011-2021, con rapida accelerazione nell’ultimo quinquennio, grazie alla gestione di 25 grandi progetti chiavi in mano e oltre 260 commesse Building con opere specialistiche.

Nel settore Energy vanta 40 MW di potenza solare installata per un totale di 250 impianti fotovoltaici connessi alla rete pubblica dal 2010 a oggi, generando più di 50 GWh all’anno di energia elettrica pulita con un risparmio di emissioni di CO2 di oltre 23.000 tonnellate.

