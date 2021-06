ChaffoLink accende il riscaldamento con uno smartphone

Chaffoteaux ha ideato ChaffoLink, l’app che permette di accendere il riscaldamento a distanza tramite un semplice tocco sullo smartphone.

Questa app permette di gestire l’impianto di riscaldamento nel migliore dei modi, garantendo sempre il massimo comfort all’interno della casa e un consistente risparmio energetico.

Cosa puoi fare con ChaffoLink

Con ChaffoLink puoi controllare il riscaldamento, verificare l’efficienza dell’impianto e i consumi, impostare la temperatura ideale in ogni momento della giornata e tagliare gli sprechi.

L’app è utilizzabile per la gestione di molteplici soluzioni, tra cui caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi, e permette all’utente di alzare la temperatura prima di tornare a casa o ritardare l’accensione del riscaldamento per avere un ambiente sempre confortevole in base alle proprie esigenze.

Grazie alla funzione SRA l’impianto può funzionare in automatico. Questa funzione, infatti, attiva l’autoprogramma in base alle condizioni ambientali.

Manutenzione sempre puntuale

ChaffoLink è un servizio legato al contratto di manutenzione offerto dai Centri Assistenza Tecnica Chaffoteaux che prevedono anche interventi a distanza o onsite grazie al monitoraggio in tempo reale del dispositivo installato.

Il collegamento dell’impianto a ChaffoLink può sfruttare il Wi-Fi di casa ma, in assenza di rete Internet, funziona su modulo GPRS con SIM Chaffoteaux, adattandosi anche alle seconde case o alle abitazioni senza connessione.

