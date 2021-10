FIMER rivoluziona il mercato fotovoltaico con le nuove soluzioni inverter e la piattaforma per l’accumulo in ambito residenziale e lo fa nell’ambito di Intersolar Europe, la più importante manifestazione fieristica per gli operatori del fotovoltaico, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre a Monaco.

Le novità di FIMER a Intersolar Europe

Presso lo stand di FIMER sarà possibile ammirare la nuova gamma “Power” per il mercato residenziale, composta da:

inverter FIMER PowerUNO,

inverter FIMER PowerTRIO,

piattaforma di accumulo PowerX.

Queste soluzioni si distinguono per la più semplice e rapida installazione di sempre e si pongono l’obiettivo di aiutare gli installatori a sfruttare al meglio la crescente domanda di energia prodotta e accumulata da impianti fotovoltaici in ambito residenziale.

Dopo quella PVS 10-33 per il segmento Commerciale & Industriale e quella PVS 260-350 per il settore Utility, PowerX è la terza piattaforma inverter lanciata da FIMER 2021.

Gli inverter FIMER PowerUNO e PowerTRIO

PowerUNO e PowerTRIO sono gli inverter monofase e trifase sviluppati sulla base di tecnologie di ultima generazione, caratterizzati da un design di qualità elevata e in grado di offrire un’ampia copertura di taglie di potenza. Perfettamente compatibili con le specifiche tecniche dei mercati globali vantano una delle più alte densità di potenza ad oggi disponibili, grazie a peso ed ingombro minimi; inoltre, sono caratterizzati da connessioni plug-and-play di facile utilizzo che rendono molto più agevole e rapida l’installazione.

La connettività high-end integrata con Wi-Fi ed Ethernet e il sistema operativo Linux consentono l’integrazione con sistemi di domotica, elettrodomestici intelligenti e ricarica di veicoli elettrici, oltre ad un’interazione con il cloud Aurora Vision di FIMER.

La piattaforma storage PowerX

FIMER PowerX è la piattaforma sviluppata per offrire fra le più elevate capacità di accumulo del segmento residenziale mediante una soluzione di batteria modulare ad alto voltaggio. Si tratta di una soluzione flessibile per requisiti di capacità di tutte le dimensioni, con un massimo di 48 kWh, caratterizzata da un’installazione rapida e semplice. La gamma PowerX offre un ingombro ridotto e prevede sia installazione a pavimento che a parete.

E’ possibile personalizzare il coperchio anteriore, conferendo un tocco di design “Made in Italy” alla tecnologia grazie alla varietà di colori disponibili.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici