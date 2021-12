Tra le novità l’inaugurazione di un nuovo impianto di produzione di idrogeno verde Fronius Solhub in Bassa Austria e, a completare la gamma di prodotti per l’integrazione tra sistemi, saranno introdotti sul mercato Fronius Wattpilot e Fronius Ohmpilot.

Atteso per gennaio il lancio del nuovo inverter Fronius Tauro, reso ancora più efficiente da uno strumento di gestione online che agevolerà il lavoro degli installatori.

Cosa aspettarsi dall’inverter Fronius Tauro

L’inverter Fronius Tauro, ideale soprattutto per le configurazioni FV più impegnative, sarà disponibile nella classe di potenza 50 kW a partire da gennaio e rappresenta la soluzione ideale per progetti che richiedono efficienza dei costi e flessibilità. La pubblicazione dei risultati dell’analisi del ciclo di vita è prevista nel corso del prossimo anno.

L’incremento dei servizi con il nuovo strumento di gestione online

Fronius amplia anche la gamma di servizi digitali per i partner e lancia un nuovo strumento di gestione online per permettere alle aziende di monitorare, installare e manutenere centralmente gli impianti fotovoltaici Fronius installati in tutto il mondo.

Lo strumento aiuterà gli installatori a fornire il miglior servizio post-vendita possibile ai loro clienti e a contenere il dispendio di tempo e risorse per il monitoraggio.

Il nuovo Fronius Solhub

Fronius Solhub sarà il primo impianto di produzione di idrogeno verde della Bassa Austria e si aggiunge all’esistente messo in funzione presso la sede Fronius di Steinhaus in Alta Austria. Oltre a rifornire la flotta aziendale di Fronius, l’impianto servirà ad approfondire l’esperienza di gestione e a portare avanti le attività di ricerca e sviluppo.

I lavori del primo impianto di produzione di idrogeno verde della Bassa Austria sono iniziati a maggio 2021. Il nuovo Fronius Solhub entrerà in funzione nella primavera 2022, verrà costruito nel SAN Biotech Park e funzionerà al 100% con energia rinnovabile.

