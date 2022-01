Verranno installati 2.000 pannelli solari rigidi e ultrasottili di forma cilindrica per l’infrastruttura di illuminazione pubblica di una città industriale in via di sviluppo situata in Arabia Saudita. Ogni pannello è alto 4,80 metri e capace di fornire una potenza di 380 Watt, alimentando la lampada a led posizionata sul braccio. Sono completamente neri e perfettamente integrati, non distinguibili a occhio nudo.

Il progetto della città industriale

La città industriale in fase di sviluppo sarà una comunità sostenibile estesa su una superficie di 50 kmq in prossimità di aree industriali, reti autostradali e ferroviarie e suddivisa in cinque aree principali:

zona logistica con dogana collegata alla futura ferrovia che includerà un porto a secco interno, un’area doganale e un parco logistico con magazzini e altri servizi. L’obiettivo prefissato è la possibilità di accogliere 8 milioni di tonnellate di merci all’anno con alti livelli di automazione.

area industriale suddivisa in zone specializzate per la crescita di una catena del valore integrata per beni e servizi energetici

zona residenziale con appartamenti, ville, strutture educative di alta qualità, un complesso sanitario, scuole e strutture ricreative

quartiere degli affari, con immobili a uso ufficio, ristoranti e negozi

area formativa, con diversi centri di formazione specializzati per soddisfare le crescenti esigenze di manodopera

Questa comunità sostenibile avrà tra gli obiettivi chiave lo sviluppo dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore energetico e delle rinnovabili.

Il contributo dei pannelli fotovoltaici cilindrici di Fly Solartech Solutions

Un contributo sarà dato da Fly Solartech Solutions, che fornirà un’infrastruttura fotovoltaica, la cui potenza complessiva sarà di 0,76 MW, dotata di batteria solare “on-grid” in grado di cedere energia in rete quando è carica e/o ricevere energia dalla rete qualora la potenza generata dal sole non sia sufficiente. Tutti i moduli sono sviluppati sulla base della tecnologia ETFE, un polimero plastico a base di fluoro antiriflesso e caratterizzato da un’ottima resistenza meccanica e chimica, la cui particolare conformazione atomica è in grado di resistere ad elevate temperature ambientali mantenendo una grande efficienza.

Importante citare anche il brevetto “G-Wire”, un rivoluzionario processo di connessione delle celle che garantisce elevata produttività delle celle anche in caso di crepe o microfratture.

“Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto innovativo, per noi molto interessante e stimolante. Abbiamo investito in attività di ricerca e sviluppo per sviluppare la tecnologia che ci ha permesso di realizzare i pannelli fotovoltaici che “abbracciano” i 2.000 pali dell’infrastruttura di illuminazione della città”, afferma Davide Zanatta, fondatore e CEO di Fly Solartech Solutions. “Si tratta della tecnologia “7 layers”, da noi brevettata e giunta a maturazione finale nell’ultimo anno. In base ad essa abbiamo messo a punto un processo di lavorazione particolare che permette al modulo, dopo essere stato sagomato per assumere la forma desiderata, di avere la stessa rigidità di un modulo di vetro. Questo avviene nell’ultima fase di lavorazione del processo produttivo, durante il quale i moduli sono assemblati e personalizzati in base al raggio di curvatura, alla potenza, alla dimensione e al colore richiesti”.

