Grazie ai prodotti ROCKWOOL il risparmio di energia supererà di gran lunga una quantità consumata pari a quella di un milione di abitazioni. Lo rivela il Report sostenibilità 2021 del gruppo ROCKWOOL recentemente pubblicato, nel quale sono riportati dati, sottoposti a verifica da parte di terzi, che dimostrano il prezioso contributo dei prodotti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e i progressi che l’azienda sta compiendo per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre di un terzo le sue emissioni assolute di gas serra entro il 2034.

Jens Birgersson, CEO di ROCKWOOL spiega: “Nel 2021, abbiamo convertito tre linee di produzione a tecnologie di fusione a bassa concentrazione di carbonio, oltre ad aver annunciato piani per costruire e convertire ulteriori impianti a basse emissioni di carbonio. Gli effetti di questi e di altri investimenti si manifesteranno nei prossimi anni, aiutandoci a raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione”.

Perché è importante applicare soluzioni sostenibili in edilizia?

Ad oggi gli edifici sono responsabili del 28% delle emissioni globali e solo in Europa circa il 75% del patrimonio edilizio esistente non è energeticamente efficiente. In questo contesto l’utilizzo di prodotti di qualità è fondamentale per ridurre il consumo energetico e contribuire alla lotta al cambiamento climatico.

Nello specifico, i prodotti venduti da ROCKWOOL nel 2021 per l’isolamento degli edifici hanno ridotto, e continueranno a farlo, il consumo annuo di energia di più di un milione di abitazioni. E’ bene considerare che, per ottenere un risparmio energetico di almeno il 60%, sono necessari interventi di riqualificazione “profonda” nei quali devono essere impiegati materiali salubri, resistenti al fuoco e conformi a un modello di circolarità. Commentando le riqualificazioni profonde di ROCKWOOL, Jens Birgersson dichiara: “Nel 2021 abbiamo compiuto notevoli progressi rispetto agli obiettivi di efficienza energetica che ci eravamo prefissati per i nostri uffici: abbiamo infatti ultimato la ristrutturazione di altri cinque edifici. Uno di questi è la nostra sede di Gladbeck, in Germania, dove siamo riusciti a ridurre il consumo energetico dell’83%”, e Birgersson aggiunge. “Stiamo dimostrando che è possibile riqualificare gli edifici esistenti secondo gli standard di efficienza energetica degli edifici nuovi”.

Gli obiettivi raggiunti da ROCKWOOL nel 2021

ROCKWOOL ha raggiunto nel corso del 2021 quattro dei suoi obiettivi intermedi di sostenibilità, anticipando la scadenza del 2022. Uno di questi obiettivi è rappresentato dal servizio Rockcycle, attualmente attivo in 17 paesi, che prevede il ritiro degli scarti dei prodotti in lana di roccia ROCKWOOL direttamente dai cantieri di costruzione o di demolizione per poterli riutilizzare. Questo servizio è fondamentale dal momento che i rifiuti edili rappresentano più di un terzo di tutti i rifiuti solidi a livello globale.

Un altro importante passo in avanti nella direzione della sostenibilità è espresso da un 85% di fatturato netto associato alle attività che rientrano nella tassonomia, a sottolineare il contributo positivo dell’azienda allo sviluppo sostenibile in Europa.

Altro obiettivo raggiunto è stato il risparmio del 53% di acqua utilizzata dagli agricoltori grazie all’applicazione della lana di roccia per le coltivazioni in serra, con un conseguente rendimento superiore al 76% rispetto alle coltivazioni tradizionali su terra.

Infine, la lana di roccia usata come soluzione per l’isolamento acustico ha permesso di migliorare le condizioni della didattica in aula di 1,7 milioni di studenti nel 2021.

