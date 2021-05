Grazie all’importante e costante investimento in ricerca e innovazione, in pochi anni Growatt è riuscita a scalare il mercato italiano ed europeo, realizzando alcuni tra i prodotti più venduti e apprezzati sul mercato, vincendo il TOP BRAND AWARD 2021 per penetrazione del mercato, affidabilità e sicurezza, conoscenza del brand e soddisfazione del cliente.

E siamo certi che anche la serie che stiamo per presentarvi risponderà alle nuove esigenze del mercato sia in termini di funzionalità che di usabilità che di efficienza.

La nuova Serie X Growatt: tecnologia, innovazione, funzioni speciali e aggiuntive

Pensata per il mondo residenziale e piccolo commerciale, la nuova Serie X è stata ideata per soddisfare ogni esigenza sia in quanto a gamma di potenze sia in relazione alla possibilità di avere sempre un controllo e una gestione completa ed autonoma del proprio impianto.

L’offerta monofase: MIN TL-XE e MIC TL-X

Il MIN TL-XE, è stato il primo prodotto della Serie X ad essere commercializzato e ha ben presto conquistato il mercato residenziale, grazie al suo design compatto e alla gestione estremamente semplificata. Con una potenza nominale da 2500W a 6000W e il doppio inseguitore MPPT è l’inverter più scelto in ambito domestico e piccolo commerciale; non solo, la facilità di installazione direttamente da smartphone e di interazione grazie all’interfaccia touch, lo rendono ideale per una gestione autonoma e immediata. A questo fiore all’occhiello di Growatt si aggiunge suo fratello più piccolo, non per prestazioni ma solo in quanto a potenza, il MIC TL-X. Pratico e innovativo, il MIC TL-X ha una potenza nominale da 750W a 3300W e un singolo inseguitore MPPT. A pari funzionalità, modalità di configurazione e interazione del MIN TL-XE, si posiziona come la soluzione ideale per ogni abitazione e piccola attività commerciale. Con il MIC TL-X Growatt Italia rende ancora più completa l’offerta monofase, anche in ottica Ecobonus, per ogni tipo di cliente privato o piccola impresa.

La gamma trifase: MOD TL3-X e MID TL3-X

Due nuove soluzioni trifase vanno a implementare la proposta per gli impianti residenziali e piccolo commerciali: parliamo del MOD TL3-X e del MID TL3-X. Il primo con una taglia da 3kW fino a 15kW, il secondo disponibile nelle taglie 17kW e 20kW.

Flessibili ed adattabili, sono prodotti perfetti sia per applicazioni domestiche sia per le utenze commerciali consentendo la gestione intelligente dell’impianto.

Le dimensioni e il peso ridotti consentono un’installazione agevole non solo all’esterno, ma in qualunque spazio interno, anche il più piccolo. Con un’efficienza rispettivamente pari al 98,6% per il MOD TL3-X e del 98,75 per il MID TL3-X, entrambi consentono di sfruttare al massimo dell’energia proveniente dai pannelli solari; non solo, grazie alle funzionalità aggiuntive è ora possibile monitorare e gestire l’impianto in maniera totale e personalizzata.

Come ottenere il controllo totale del tuo impianto con le funzionalità aggiuntive

Le caratteristiche comuni e innovative a tutta la Serie X rendono ogni prodotto una soluzione perfetta per ogni esigenza, che si completa grazie alle funzionalità aggiuntive messe a disposizione da Growatt Italia.

Ma cosa sono funzionalità aggiuntive? Vediamo nel dettaglio come funzioni dei prodotti stessi o l’utilizzo combinato con alcuni accessori possano semplificare, personalizzare e ottimizzare la gestione di ogni impianto.

Controllo personalizzato dell’impianto e dei consumi

MIN TL-XE – MIC TL-X – MOD TL3-X – MID TL3-X + Chiavetta monitoraggio + Energy Meter

Installando un dispositivo di monitoraggio e l’Energy Meter Growatt nel punto di scambio tra l’inverter e la rete elettrica, si può avere visione in tempo reale dell’energia prodotta, consumata e autoconsumata, permettendo al cliente di modificare le proprie abitudini per sfruttare al meglio l’energia del proprio impianto.

Questo si traduce in una limitazione dell’energia immessa in rete, in un aumento della percentuale di energia autoconsumata e in una diminuzione dell’energia richiesta alla rete con conseguente diminuzione dei costi. In poche parole, grazie all’Energy Meter Growatt è possibile una gestione non solo più efficiente, ma totalmente personalizzata.

Installazione e settaggio da smartphone

MIN TL-XE – MIC TL-X – MOD TL3-X – MID TL3-X + Growatt Smart Key

Grazie all’uso della comoda Smart Key Growatt è possibile effettuare tutte le operazioni di setting direttamente da smartphone, rendendo più veloce e intuitivo tutto il processo di installazione.

Controllo totale oltre l’impianto grazie alle uscite ausiliarie

Grazie all’uso delle uscite ausiliare è possibile controllare non solo l’impianto, ma anche i carichi esterni come ad esempio la pompa di calore.

Interazione in un clic con l’Interfaccia touch

Grazie alla comoda e intuitiva interfaccia touch è possibile interagire con l’inverter in maniera immediata e intuitiva, senza sprechi di tempo ed energia.

Le parole chiave sono innovazione e semplificazione e grazie a una tecnologia sempre più smart siamo certi che il futuro del nostro Paese sarà sempre più ecosostenibile.

Per entrare in contatto il responsabile Growatt di zona clicca qui:

