Clever Light è il frutto della collaborazione tra Marco Pollice, Art Director del brand, e Be Sapiens, team di esperti di medicina cronobiologia, economia ed energia.

Questo sistema integrato di illuminazione protegge le persone dagli effetti dannosi della luce sull’organismo, allineando lo stile di vita con il ritmo circadiano. Un risultato raggiunto dalla costante ricerca portata avanti da Marco Pollice dal 2000 e che trova oggi prova scientifica nei meccanismi molecolari che, insiti nel nostro cervello, controllano il ritmo circadiano, scoperta avvenuta da parte dei tre scienziati statunitensi insigniti nel 2017 del premio Nobel per la Medicina.

Come funziona Clever Light

Clever Light risponde al problema dell’odierno stile di vita e la fatto che trascorriamo il 93% della nostra esistenza in luoghi chiusi. Tutto questo ha provocato un disallineamento cronico tra stile di vita e ritmo circadiano, che può essere associato a un aumento del rischio di patologie importanti e disordini metabolici, disturbi del sonno e dell’alimentazione, ma anche stati depressivi e patologie importanti.

Clever Light è il sistema di illuminazione intelligente caratterizzato dalla presenza di una centralina di controllo con sensore spettrofotometrico che controlla la lunghezza d’onda e l’intensità della luce prodotta nell’ambiente in base all’ora, alla stagione, alla latitudine e all’orientamento dell’edificio, considerando le fonti di luce all’interno della casa. Tutto ciò per poter mantenere il perfetto allineamento del nostro orologio biologico coi ritmi circadiani.

Il sensore cattura in ogni momento la temperatura di colore e la corregge in relazione al compito richiesto dal nostro organismo a un a determinata ora. In questo modo riesce a controllare lo stimolo melanopico e a garantire una adeguata inibizione della produzione di melatonina durante il giorno e un’adeguata produzione durante le ore serali e la notte.

Clever Light dimostra di essere la soluzione ideale per tutti i luoghi interessati ad avere spazi di vita e lavoro sani e sostenibili.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici