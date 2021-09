I dati raccolti nel primo semestre del 2021 mostrano una richiesta di sonnenBatterie per una capacità complessiva di oltre 20 MWh solo in Belgio, Danimarca e Spagna, segnando un percorso di crescita globale per l’azienda che continua ad espandere la sua presenza in Europa.

La domanda è in aumento anche in Paesi quali Regno Unito, Svezia e Irlanda.

L’incremento delle vendite di sonnenBatterie in Belgio

La presenza di sonnen in Belgio è stabile da un anno per via della partnership esclusiva attivata con Opteco, installatore di punta di impianti fotovoltaici in Belgio. Non risulta così inaspettata questa collaborazione se si pensa che all’inizio del 2020 il Belgio ha adottato consistenti misure a favore dell’autoconsumo, incentivando l’uso di elettricità autoprodotta. Inoltre, esiste oggi un sussidio statale per sistemi di accumulo domestici che fornisce alle famiglie sovvenzioni fino a 3.200 euro.

Da sottolineare la crescita di vendite che ha interessato le sonnenBatterie a seguito degli ottimi risultati registrati nel corso dell’anno.

La diffusione dei sistemi di accumulo in Danimarca

La diffusione dei sistemi di accumulo ha segnato una svolta importante per la Danimarca fino ad introdurre sonnenCharger, la wallbox intelligente per la ricarica delle auto elettriche. Un traguardo importante per sonnen che ha installato per la prima volta questa soluzione al di fuori dell’area DACH.

“In sempre più Paesi sta aumentando la richiesta di energia pulita e a basso costo per tutti. La domanda dei nostri prodotti sta, quindi, crescendo anche nei Paesi in cui, fino a poco tempo fa, il mercato dell’accumulo di energia era solo agli inizi. In Danimarca, solo nel primo trimestre 2021, abbiamo venduto un totale di sonnenBatterie pari al totale venduto nel corso dell’intero 2020. Ecco perché, anche lì, stiamo espandendo il nostro portafoglio prodotti offrendo anche sonnenCharger”, sottolinea Wenzel Brühl, direttore Growth Markets Europe di sonnen.

In Danimarca, i prezzi dell’elettricità sono tradizionalmente molto alti rispetto ad altri paesi europei. Al tempo stesso la remunerazione per i proprietari di un impianto fotovoltaico è relativamente bassa. Questi fattori hanno fatto sì che i sistemi di accumulo divenissero sempre più popolari.

L’entrata di sonnen nel panorama spagnolo

La crescita di sonnen ha interessato nel corso degli ultimi mesi anche il mercato spagnolo, dove già aveva iniziato a farsi strada. Alla fine del 2020, infatti, insieme al partner specializzato Webatt Energia, è stata ultimata la realizzazione della più grande installazione al mondo di sonnenBatterie, con una capacità totale di stoccaggio di 247,5 kWh.

Sempre nel 2020, il Bungalow Resort & Spa “La Ballena Alegre Costa Brava”, situato in Catalogna, ha installato 39 sonnenBatterie e il progetto ha ricevuto il Premio “European Solar Prize 2020” per la categoria industria.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici