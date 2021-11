UNE nasce nel 2012 dalla determinazione dei fondatori di poter realizzare prodotti per l’autonomia energetica dalla rete attraverso sistemi di storage innovativi che eliminassero l’utilizzo di componenti quali piombo e/o nikel, in ottica della sostenibilità ambientale.

UNE per un futuro sostenibile

UNE rappresenta l’acronimo di Universale, Natura ed Energia:

Universale, perché ha lo scopo di conseguire l’autonomia energetica senza l’ausilio di supporti dalla rete pubblica e accessibile a tutti.

Natura, perché propone sistemi rispettosi per l’ambiente, totalmente riciclabili, senza costi di smaltimento e non inquinanti.

Energia, perché grazie ai sistemi di accumulo realizzati permette di raggiungere l’indipendenza energetica auto-consumando la propria.

L’azienda basa la sua etica sulla sicurezza effettiva, ovvero sul fatto di essere sicura ed esente da pericoli, e sulla sostenibilità sociale, adottando una strategia di sviluppo tecnologico e industriale che considera, nello sfruttamento delle risorse e nelle tecniche di produzione, le condizioni e le compatibilità ambientali.

UNE è, inoltre, l’unica azienda con sigillo d’eccellenza europeo nella tecnologia di storage al sodio.

Il sistema di accumulo Zhero

Zhero è l’innovativo sistema di accumulo alimentato da batterie al sale, 100% green e caratterizzato da una tecnologia adatta per essere applicata in diversi settori:

settore fotovoltaico residenziale (monofase e trifase),

settore fotovoltaico industriale per la gestione di sistemi produttivi (500 kWp/ 1 mWp),

settore agricolo con sistemi di movimentazione e apparecchi,

settore nautico per la gestione di energia hotel,

settore navale per la gestione propulsione e hotel.

Zhero possiede tutte le certificazioni necessarie per garantire la commercializzazione sia sul territorio nazionale sia estero e gode di applicazioni in Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Spagna e Arabia.

Tutti i vantaggi della tecnologia di accumulo al sale

Il suo segreto è la tecnologia di accumulo al sale, un elemento disponibile in abbondanza in natura la cui estrazione per le soluzioni UNE implica solo processi naturali nel totale rispetto dell’ambiente.

La batteria al sale di Zhero non rientra nella categoria dei rifiuti speciali, è quindi sufficiente portarla in discarica dove verrà considerata come un normale rifiuto elettronico, e non trattiene memoria dei cicli, è poco sensibile agli sbalzi termici e in caso di rottura è riparabile.

Questo prodotto possiede tutta la componentistica riciclabile ed essendo costruito con materiali italiani di altissima qualità ha un’attesa di vita di 20 anni. Inoltre, è molto semplice da montare, essendo un sistema all-in one per il quale non sono previsti assemblaggi di componenti esterni, e non richiede nessuna manutenzione.

Il sistema di accumulo Zhero gode di un’elevata durabilità e può rimanere inutilizzato nei mesi invernali senza subire danni.

Grazie alla presenza di un sistema di backup garantisce sempre il necessario rifornimento energetico, anche nelle situazioni in cui le utenze convenzionali on-grid si ritrovano senza corrente elettrica.

Ultimo aspetto, ma non meno importane, è quello della sicurezza, garantita da una tecnologia esente da rischio di fuoco, esplosione o emissione di gas tossici che permette di fornire una garanzia a vita su questi rischi.

