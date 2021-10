A cura di: Raffaella Capritti

Indice degli argomenti:

Mentre ancora risuona nelle orecchie di tutti noi il blah blah blah urlato da Greta Thunberg in occasione del Youth4Climate di Milano, si aprono il 31 ottobre i lavori della COP26 a Glasgow, preziosa occasione, per molti l’ultima, di salvare il pianeta.

Fino al 12 novembre 190 leader e ministri dell’Ambiente di tutto il mondo – oltre a negoziatori, rappresentanti di governo, imprese e cittadini – lavoreranno con l’obiettivo di chiudere i lavori della Conferenza dell’Onu sul cambiamento climatico avendo raggiunto un accordo comune per limitare il riscaldamento globale entro 1,5° rispetto al livello preindustriale – come richiesto dall’Accordo di Parigi del 2015 -, mettere il mondo sulla strada della decarbonizzazione verso la neutralità climatica al 2050 e garantire il Fondo annuale da 100 miliardi per i Paesi più poveri fino al 2025 (l’attuale deficit è di quasi 20 miliardi di dollari).

Ci vuole un impegno da parte di tutti sul lungo periodo e una visione ambiziosa. La strada è però in salita soprattutto se si considera l’ostilità di alcuni dei Paesi più energivori del pianeta, particolarmente dipendenti dal carbone, tra cui la Polonia o l’India e l’ambiguità della Cina che ha fatto promesse per la decarbonizzazione, senza però averle ratificate o, anche, la Russia la cui economia dipende in gran parte dall’export di gas naturale e petrolio.

Non c’è più tempo da perdere: secondo l’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) pubblicato lo scorso agosto, molti dei cambiamenti osservati nel clima sono senza precedenti e alcuni di questi, come il continuo aumento del livello del mare – saranno irreversibili per centinaia o migliaia di anni. Forti riduzioni delle emissioni di CO2 e di altri gas serra garantirebbero benefici per la qualità dell’aria ma ci potrebbero volere 20 o anche 30 anni per vedere le temperature globali stabilizzarsi.

Secondo l’IPCC, limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi, richiede una riduzione del 45% delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nel 2030 o del 25% entro il 2030 per mantenerla a due gradi. Il Rapporto avverte che “a meno che non ci siano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra, limitare il riscaldamento a circa 1,5°C o addirittura 2°C sarà fuori portata”, con conseguenze catastrofiche per il pianeta.

Il percorso verso la neutralità climatica

Le buone notizie, cui però devono seguire i fatti, ci sono: l’Unione Europea ha approvato la Legge sul Clima che prevede la riduzione al 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e la neutralità climatica al 2050. Secondo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen “Alla COP26, abbiamo il dovere di proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. In Europa tutto è pronto per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e tagliare le nostre emissioni di almeno il 55% entro il 2030. A Glasgow esorterò gli altri leader mondiali a fare lo stesso, a innovare e a investire in una nuova strategia di crescita più sostenibile, garantendo un futuro migliore al nostro pianeta”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (che parteciperà alla COP26 insieme a John Kerry) tra le prime azioni del proprio mandato ha firmato per l’immediato rientro nell’accordo di Parigi. La Cina si è impegnata per raggiungere la neutralità climatica al 2060 (ma non ha ancora ratificato questo impegno e il suo Presidente Xi Jinping non parteciperà alla COP26). Il Regno Unito ha fissato l’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni del 78% al 2035 e la neutralità climatica al 2050, grazie alla chiusura delle centrali elettriche e alla maggiore produzione di energia pulita, a partire dall’eolico.

Sulla strada ci sono diversi ostacoli, primo tra tutti l’aumento a livello globale del prezzo del gas che in alcuni paesi ha spinto a un maggior utilizzo delle inquinanti centrali a carbone, ma anche il timore che il passaggio a economie pulite e sostenibili possa provocare, almeno nel breve periodo, la perdita di posti di lavoro mettendo in ginocchio alcuni settori produttivi (proprio per questo l’UE ha finanziato il fondo per la transizione equa destinato a finanziare l’ammodernamento e la trasformazione di aree industriali inquinanti).

Dalla COP26 ci si aspetta anche un aggiornamento del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) aumentando il ritmo delle riduzioni del tetto massimo annuo al 2,2% a partire dal 2021.

Migliorano i Piani nazionali per l’energia e il clima, ma l’obiettivo è lontano

L’ufficio delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico (UNFCCC) in un nuovo rapporto (aggiornamento di un precedente pubblicato a settembre) ha evidenziato che i Piani nazionali per l’energia e il clima (NDC), ovvero i contributi nazionali di riduzione delle emissioni coerenti con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, sono efficaci nel ridurre le emissioni di gas serra, ma sono necessari maggiori sforzi per tenere a bada il riscaldamento globale. In particolare sono 165 gli NDC disponibili analizzati, che rappresentano tutte le 192 parti che hanno firmato l’accordo di Parigi. Per i 143 paesi che hanno presentato NDC aggiornati ci si aspetta entro il 2030 una diminuzione del 9% delle emissioni rispetto al 2010; 71 nazioni sperano di raggiungere la neutralità del carbonio entro la metà del secolo, con una diminuzione complessiva delle emissioni dell’88% entro il 2050 rispetto al 2019.

Eppure il Rapporto avverte che non siamo neanche lontanamente vicini all’obiettivo: l’analisi complessiva del 192 NDC mostra infatti un “notevole aumento” di circa il 16% delle emissioni globali di gas serra nel 2030 rispetto al 2019, con un conseguente aumento della temperatura globale di circa 2,7 gradi Celsius entro la fine del secolo.

“A pochi giorni dalla COP26 a Glasgow, siamo ancora sulla strada della catastrofe climatica”, ha commentato il segretario generale dell’ONU António Guterres.

A questo proposito il rapporto dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) Emissions Gap Report appena pubblicato è chiaro: per avere una possibilità di raggiungere l’obiettivo di 1,5°C, il mondo deve quasi dimezzare le emissioni di gas serra nei prossimi otto anni. Questo significa, oltre a quanto promesso negli NDC aggiornati, eliminare 28 gigatonnellate di CO2 equivalente dalle emissioni annuali.

Tutti gli esperti sono concordi nell’evidenziare l’enorme opportunità, finora mancata, di utilizzare le spese di salvataggio e recupero post COVID-19 per stimolare le economie, favorendo al contempo una trasformazione a basse emissioni di carbonio.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia