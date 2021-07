Indice:

AirLeaf Inverter DC, il ventilconvettore di INNOVA che offre massimo comfort in soli 129 mm di spessore, è ora disponibile nella versione ad incasso, dotato di cassaforma e pannello estetico frontale con cornice per unire prestazioni ed estetica.

Massima resa in minimo spazio, con il ventilconvettore AirLeaf

Grazie allo spessore ridotto, AirLeaf si inserisce in qualsiasi nicchia a parete e nel controsoffitto, senza occupare prezioso spazio utile a pavimento e senza compromettere l’estetica dell’ambiente in cui è inserito. Questo è possibile grazie alla cassaforma in lamiera dotata di rete porta intonaco e al pannello estetico frontale di copertura che assicura un effetto a scomparsa totale, allineandosi alla muratura.

Inoltre, garantisce estrema silenziosità, caratteristica che lo rende ideale per ambienti destinati alla concentrazione e al riposo. Sembrerà quasi di non averlo! Il ventilconvettore AirLeaf a incasso è disponibile con pannello radiante frontale e può essere incassato anche negli spazi più ridotti, permettendo di climatizzare l’ambiente nel modo desiderato. Inoltre, se abbinato a generatori di calore a bassa temperatura provvede al riscaldamento, al raffrescamento e alla deumidificazione raggiungendo efficienze energetiche ai massimi vertici della categoria.

AirLeaf garantisce massimo risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente grazie alle funzionalità avanzate che ne permettono un funzionamento intelligente. Attivando la funzione “Finestra aperta”, ad esempio, il terminale si spegne e si riaccende automaticamente, quando si apre e si chiude la finestra in dotazione al locale servito, evitando inutili dispersioni.

Tipologie di AirLeaf disponibili

AirLeaf è prodotto in cinque diverse taglie di potenza, nei colori bianco, argento o personalizzati su richiesta, nelle versioni per impianti a due o quattro tubi. Può essere equipaggiato con griglia frontale o con pannello frontale motorizzato “full flat” ed è disponibile in tre tipologie differenti: SL, SLS e RS.

SL (Standard)

Nella versione standard il ventilconvettore è caratterizzato da elevati flussi con perdite di carico minime e massima silenziosità. Questo modello è dotato di pale asimmetriche e di uno scambiatore ad ampia superficie frontale, garantendo una modulazione in continuo della velocità del ventilatore che riduce drasticamente il discomfort causato dal flusso dell’aria nei soggetti più sensibili.

SLS (Standard ad altezza ridotta)

Alle caratteristiche della versione standard si aggiunge l’altezza contenuta di soli 379 mm, che permette l’installazione anche in spazi minimi, ad esempio nelle mansarde.

RS (Con funzione radiante frontale)

La versione RS offre, oltre al classico funzionamento convettivo/ventilante, un pannello frontale a effetto radiante per il solo riscaldamento, ottimizzando il comfort e mantenendo costante la temperatura senza utilizzare il ventilatore principale e senza, quindi, compromettere la quiete.

Più efficienza e riduzione dei consumi

AirLeaf è realizzato con innovativa tecnologia DC Inverter basata sul controllo PWM (Pulse Width Modulation), che riduce i consumi dal 30% al 50%; inoltre, grazie ai comandi “Smart Touch” realizzati con tecnologia capacitiva offre un’ottima esperienza d’uso e permette l’integrazione nei più sofisticati sistemi di Building Automation.

Questo vuol dire poter programmare il funzionamento in base agli orari e alle zone, anche mediante comandi remoti, ottimizzando la resa e incrementando il risparmio energetico.

Particolarmente significativa è la logica PID: il controllo in modulazione continua del ventilatore garantisce il massimo comfort, nei sistemi a bordo macchina come in quelli a muro.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici