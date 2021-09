Sta arrivando Klimahouse 4.0, l’evento di riferimento in Italia per l’edilizia sostenibile dedicato alla progettazione digitale in chiave sostenibile. L’appuntamento è atteso per il 7 ottobre, save the date!

Klimahouse 4.0 si mostra al pubblico tra approcci sperimentali a progetti concreti e opportunità per tutto il comparto dell'edilizia, spiegando perché è necessario realizzare edifici sulla basa di una progettazione che si avvale di tecnologie digitali. Si tratta di tecnologie in grado di favorire lo sviluppo di costruzioni e la pianificazione urbanistica basate sulla sostenibilità e sull'efficienza. In qualità di evento di riferimento, il convegno "Klimahouse 4.0 – Digitalization meets Sustainability" offrirà un'occasione di confronto e uno sguardo anticipato sugli eventi previsti dal 26 al 29 gennaio a Fiera Bolzano, nell'ambito dell'edizione 2022 di Klimahouse. L'importanza della digitalizzazione nelle costruzioni Come testimonia l'ultimo report di ASSOBIM la digitalizzazione è già un fattore cardine per il settore delle costruzioni. Da un'attenta analisi dell'utilizzo in Italia del BIM da parte di studi di progettazione e società di engineering è emerso, infatti, come nel 2020 oltre la metà dei soggetti coinvolti abbia affermato di conoscere e utilizzare questo metodo. A confermare questo trend il quarto Rapporto OICE sulle gare pubbliche che prevedono l'uso delle metodologie BIM nelle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Il Rapporto rivela che nel 2020 sono stati pubblicati 560 bandi digitalizzati, per un importo di affidamenti pari a 711,6 milioni di euro. Strumenti e concetti digitali come BIM, robotica, stampa 3D, IoT, A.I. e Realtà Virtuale stanno rivoluzionando il panorama dell'edilizia e segnando l'evoluzione non solo della fase progettuale, ma anche della manutenzione. Ne risultano risultati nettamene positivi dal punto di vista degli standard di efficienza e sicurezza, ma anche dell'ottimizzazione di costi e processi, nell'ottica più ampia del raggiungimento di obiettivi precisi sul fronte energetico e ambientale. Di cosa si parlerà a Klimahouse 4.0? Klimahouse 4.0 ospiterà relatori di fama internazionale per delineare un quadro delle opportunità offerte e offrire spunti su cui costruire le strategie digitali, rivolgendosi a tutti gli operatori della filiera e focalizzandosi sulle nuove modalità di progettazione e di riqualificazione di spazi abitativi e collettivi. Verrà creata una narrazione completa dell'evoluzione teorica e pratica di queste tematiche e sul loro futuro, con il supporto di un'interessante analisi storica e di un dinamico scambio di best practice concrete. Il convegno è realizzato in collaborazione con digitalBAU 2022 (Messe München), Agenzia CasaClima, Fraunhofer Italia e Fondazione Architettura Alto Adige.







