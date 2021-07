LIFE DEMO, prototipo di abitazione sostenibile del futuro

E’ stato presentato nei giorni scorsi LIFE DEMO – Low Impact Fully Enanched DEsign MOdeling for modern housing – progetto di abitazione sostenibile e interconnessa, in cui testare tutte le tecnologie per la casa del futuro 4.0.

Promosso da Siram Veolia con il CNR di Pisa e tre PMI toscane (Vivere il Legno, Thermocasa ed Elettro D), attraverso il finanziamento POS FERS della Regione Toscana, il prototipo sarà realizzato entro il 2022 nell’area del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa e diventerà un laboratorio di ricerca.

Delle dimensioni di un normale edificio, LIFE DEMO sarà efficiente, energeticamente autonomo, a emissioni 0, dotato di tecnologie impiantistiche e digitali all’avanguardia e sarà realizzato prevedendo la massima integrazione tra edificio e impianto. Inoltre anche nella progettazione si terrà conto dei principi a livello funzionale che interessano le necessità di chi andrà ad abitare l’edificio, come definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICF – International Classification of Functioning). Verrà in particolare utilizzato il modello informatizzato del “gemello digitale” (digital twin), che permetterà di valutare e fare analisi predittive delle performance del sistema “edificio-impianto” LIFE DEMO già in fase di progettazione.

Saranno dunque implementate le tecnologie più innovative che assicureranno efficienza energetica e attenzione al benessere delle persone attraverso, per esempio, tecnologie assistive, telemedicina, percorsi sensoriali e domotica, con la possibilità di personalizzare i servizi a seconda delle necessità di chi abita lo spazio.

Roberto Scopigno, Direttore di CNR-ISTI ha spiegato che si tratta di un’occasione importante per il territorio per conoscere e “sperimentare il percorso di tutto il ciclo di vita di una struttura edilizia nell’ottica dell’integrazione degli impianti e della sostenibilità“.

L’edificio sarà aperto alle visite e ospiterà seminari e momenti formativi.

