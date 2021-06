In Norvegia la scuola sostenibile in legno Kebony

A cura di: la redazione

Situata in una foresta rurale in Norvegia, la nuova scuola elementare di Torvbråten, firmata da Link Arkitektur, è il secondo edificio scolastico ad aver ottenuto il prestigioso marchio Nordic Swan Eco-label, importante riconoscimento delle migliori pratiche in materia ambientale.

Si tratta di un progetto innovativo e pionieristico in cui gli alunni possono imparare non solo dagli insegnanti, ma anche dalla struttura e dai materiali, pensati per stimolare la curiosità dei piccoli studenti. Le pratiche ecologiche costituiscono infatti una parte fondamentale dell’istruzione e dell’apprendimento.

Il progetto

Con una superficie lorda di 6.700 m², la scuola accoglie 470 studenti e 46 dipendenti fissi ed è composta da due ali e una sala multiuso. Le grandi vetrate assicurano ottima illuminazione naturale durante il giorno e favoriscono un’importante connessione con la foresta circostante, che fornisce una sede naturale per una serie di attività all’aperto, a beneficio degli studenti e della comunità locale, tra cui una pista per mountain bike e un sentiero per sciare e camminare.

La scuola, che è stata progettata come edificio passive house, è molto efficiente da punto di vista energetico grazie all’utilizzo delle rinnovabili: dalle 800 celle solari ai pozzi geotermici che coprono le necessità di acqua e riscaldamento.

La tecnologia Kebony

Per rivestire l’esterno dell’edificio è stata scelta Kebony®, tecnologia di produzione di legno modificato in modo sostenibile, brevettata in Norvegia, che unisce ottime prestazioni ambientali e qualità estetica.

Il processo ecologico Kebony modifica i legni dolci di provenienza sostenibile riscaldandolo con alcol furfurilico, una miscela ottenuta dagli scarti delle colture agricole. Polimerizzando la parete cellulare del legno non durevole, questo assume caratteristiche e prestazioni del legno duro tropicale, compresa l’alta durata, la durezza e la stabilità dimensionale. Il legno trattato con tecnologia Kebony è adatto per applicazioni interne ed esterne che richiedono design e alte prestazioni: pavimenti, rivestimenti, tetti, finestre, mobili per interni ed esterni.

“È meraviglioso far parte di questa scuola speciale che inculca l’importanza della sostenibilità fin dalla più tenera età – ha spiegato lo studio di Architettura Link Arkitektur. Siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto l’Eco-Label Swan per questo progetto, ma non sarebbe stato possibile senza l’uso di materiali innovativi come Kebony”.

Nel corso del tempo Kebony acquisisce una patina grigio-argento pur mantenendo le proprie caratteristiche prestazionali. Uno studio della società di consulenza ambientale norvegese Bergfald & Co. ha dimostrato che il Kebony ha un’impronta di carbonio sostanzialmente inferiore rispetto ai suoi equivalenti in legno duro tropicale, con una migliore durata e stabilità dimensionale.

